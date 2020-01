Ataque de EE.UU mató civiles en Afganistán

Funcionarios afganos dijeron que helicópteros que eran usados para combatir contra milicianos mataron accidentalmente a 27 civiles afganos que caminaban hacia una boda el domingo por la mañana, en el segundo ataque militar en tres días con reportes de víctimas inocentes.



Fuentes militares estadounidenses negaron las versiones, alegando que las alegaciones son propaganda de las milicias y dijeron que sus misiles solamente mataron insurgentes.



El presidente Hamid Karzai había ordenado previamente una investigación sobre acusaciones de que misiles lanzados por helicópteros estadounidenses el viernes en el este de Afganistán mataron a varios civiles, aunque el Ministerio de Defensa dijo que el ataque en la frontera entre las provincias de Nuristán y Kunar mató a 20 milicianos.



El general David D. McKiernan, comandante de las fuerzas de la OTAN en Afganistán, dijo a The Associated Press el domingo que los dos incidentes eran investigados, pero hizo notar que los milicianos a menudo se esconden entre civiles y los intimidan.



Un portavoz militar estadounidense, el primer teniente Nathan Perry, dijo que sus fuerzas han visto reiteradamente cómo los milicianos aseguran falsamente que han muerto civiles.



''Cada vez que realizamos un ataque aéreo, lo primero que dicen es que el ataque mató a civiles, cuando el misil en realidad acertó a milicianos extremistas que eran nuestro blanco'', dijo Perry. ''En estos momentos, no creemos que hayamos herido a nadie además de los milicianos''.



Karzai ordenó a los ministerios de Defensa y del Interior, así como a funcionarios locales, que investiguen el ataque del viernes. Karzai mencionó alegaciones del gobernador de la provincia de Nuristán, Tamin Nuristani, de que 15 civiles murieron y siete resultaron heridos durante el ataque.



El Ministerio de la Defensa dijo el domingo que 20 milicianos fueron muertos o heridos en el ataque aéreo.



En un segundo incidente el domingo con posibles bajas civiles, el principal funcionario del gobierno en el distrito de Deh Bala, en la provincia de Nangarhar, dijo que aldeanos reportaron que hasta 35 personas en un grupo que se dirigía a una boda murieron en un bombardeo el domingo por la mañana. Unas 10 personas fueron heridas, agregó.



El funcionario, Haji Amishah Gul, dijo que en el grupo había hombres, mujeres y niños. Ningún otro funcionario confirmó de inmediato las afirmaciones de Gul, a causa de lo remoto de la localidad.



La coalición dijo que un ataque aéreo había matado a varios milicianos en Nangarhar. Perry dijo que no tenía reportes de que hubiese civiles entre los muertos.



El asunto de las bajas civiles ha causado fricciones anteriormente entre el gobierno afgano y las tropas de la OTAN y ha debilitado la posición pública del presidente Karzai.