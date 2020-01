Uribe confirma encuentro con Chávez

El presidente de Colombia, Alvaro Uribe, anunció el sábado que se reunirá el 11 de julio en Caracas con su colega venezolano Hugo Chávez para evaluar el estado de las relaciones, y suscribir un acuerdo de intención para la construcción de un ferrocarril binacional.



Uribe expresó, durante un consejo comunitario en el departamento centro occidental de Caldas, que el viernes viajará a Caracas para reunirse con Chávez.



La reunión sería el primer encuentro bilateral entre Chávez y Uribe desde que las relaciones entre Caracas y Bogotá cayeron a su nivel más bajo en décadas a fines del 2007, agudizándose la tensión en marzo tras un ataque militar colombiano a un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Ecuador, un aliado de Venezuela.



''Iremos con mucho entusiasmo a la hermana Caracas...a reunirnos con el presidente Hugo Chávez y con su gobierno, y a estrechar todos los vínculos con el hermano pueblo de Venezuela. Como lo ha dicho el presidente Chávez, queremos darle un impulso muy grande a toda la agenda entre nuestros dos países, afirmó Uribe.



El mandatario colombiano indicó que durante la reunión con su par venezolano espera firmar un ''compromiso de intención'' para la construcción de un ''gran ferrocarril''.



''(El) presidente Chávez lo ha propuesto, y nosotros lo aceptamos para que lo firmemos el 11 de julio, para que las dos patrias comiencen la tarea de tener un ferrocarril por el Caribe, y un ferrocarril por los llanos orientales'', que irá hacia la frontera entre Colombia y Ecuador.



En relación a ese encuentro, Chávez comentó el pasado fin de semana que ''estoy seguro que hay algunos jugando a que esa reunión no se dé, pero lo vamos hacer. Nosotros estamos empeñados en hacer la paz y aceptarnos con las diferencias que pueden haber''.



Las relaciones entre Colombia y Venezuela, con un intercambio comercial de unos 5.000 millones de dólares anuales, entraron en una crisis en noviembre pasado a raíz de la decisión que tomó Uribe de poner fin a las gestiones que llevaba Chávez ante las FARC para lograr un canje de secuestrados por insurgentes en prisión.



Uribe lo marginó en noviembre pasado, alegando que desoyó su recomendación de no comunicarse directamente con los mandos castrenses colombianos en el curso de sus gestiones.



Chávez declaró poco después que colocaba las relaciones con Bogotá en el ''congelador'' y llamó a su embajador a consultas.



Luego del ataque colombiano del 1 de marzo al campamento de las FARC en Ecuador, en una zona cercana a la frontera, Chávez anunció que desplazaría tropas a la línea limítrofe con Colombia y revisaría toda la relación comercial con Bogotá. También retiró a todo el personal diplomático de su embajada, pero sin formalmente romper relaciones.



Las aguas parecieron volver a su cauce durante una cumbre de presidentes de la región el 7 de marzo en República Dominicana, tras la cual Chávez ordenó el retorno de las tropas a los cuarteles y anunció que buscaría reactivar el comercio bilateral.



Desde entonces, Chávez y Uribe se han visto en otras cumbres regionales, no de forma bilateral, y se han saludado. Sus cancilleres se han reunido al menos en dos oportunidades, pero en medio de constantes sobresaltos por la divulgación de Bogotá de documentos rebeldes insinuando cercanas relaciones de funcionarios venezolanos con las FARC.