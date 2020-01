Machu Picchu fuera de lista de monumentos en peligro

La ciudadela incaica de Machu Picchu no fue incluida por la UNESCO en la lista de monumentos en peligro al reconocer las acciones que realiza el gobierno peruano para su conservación, informó el domingo el Instituto Nacional de Cultura de Perú.



''La labor del Estado Peruano en la protección y conservación de Machu Picchu fue reconocida ampliamente por los estados que participan en la 32 Reunión del Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO, en Québec, Canadá; que consideró a Machu Picchu fuera de la lista de monumentos integrantes del Patrimonio de la Humanidad en peligro'', se informó en un comunicado.



''Los representantes de Estados Unidos, Brasil, España, Israel, Marruecos, Kenia, China y Corea, entre otros, reconocieron el trabajo responsable y efectivo realizado en base a las recomendaciones efectuadas (a Perú) en la reunión del año pasado'', se añadió.



La UNESCO había advertido sobre el crecimiento del turismo, el aumento de hoteles y restaurantes en los alrededores de la ciudadela, que podrían terminar dañándola.



La delegación peruana, presidida por la directora nacional del Instituto Nacional de Cultura (INC), Cecilia Bákula, sustentó ante dicho comité lo que el gobierno peruano ha estado realizando ''para garantizar la adecuada gestión'' de la ciudadela incaica, nombrada patrimonio mundial de la humanidad en 1983 y considerada una de las siete nuevas maravillas del mundo.



El Comité del Patrimonio Mundial llamó la atención sobre algunas acciones que deben ser puestas en práctica en Perú. Dichas recomendaciones deberán implementarse en un período de dos años. La nota no especificó cuáles eran.



Algunas de las recomendaciones ya fueron atendidas por el Perú, según consta en un informe de más de 400 páginas que el INC envió a la UNESCO, indicó el comunicado.



Machu Picchu, ubicada en el departamento andino de Cusco, es la principal atracción turística del Perú y fue descubierta en 1911 por el explorador estadounidense Hiram Bingham.



Se cree que fue un centro de culto y de observación astronómica o el recinto privado de la familia del Inca Pachacútec.