Aprueban nueva ley antiinmigrante en Missouri

El gobernador Matt Blunt promulgó el lunes una legislación que estipula nuevas restricciones a los inmigrantes indocumentados y aumenta los requisitos para las empresas que los contratan.



Blunt afirmó que la flamante ley coloca a Missouri ''a la vanguardia'' de los estados que se esfuerzan por contener la inmigración sin documentos.



Los legisladores de Missouri incorporaron numerosas disposiciones que aparentemente no causaron controversia, aunque presentaron divisiones en otros puntos polémicos, como la manera de reaccionar ante las compañías que emplean a indocumentados.



El congreso estatal aprobó la iniciativa en el último día de su sesión anual después que Blunt amenazó con llamar a una reunión especial si no era avalada.



El Centro Hispánico Pew calcula con base en el censo estadounidense que entre 35.000 y 65.000 indocumentados viven en Missouri.



El gobernador dijo el lunes que era importante perseguir a la ''gente que desprecia la ley'' porque ''mina el imperio de la ley, lo cual es una de las razones de que desde el principio los inmigrantes llegaron abundantemente a este país''.



La nueva legislación exige verificar la ciudadanía o la situación migratoria de quienes soliciten estampillas de alimentos, vivienda y otras prestaciones públicas. La Policía de Caminos recibirá entrenamiento especial sobre el tema de la inmigración federal. Los exámenes para obtener licencia comercial de conductor serán aplicados en inglés sin ayuda de traducción.



Además, las ciudades podrían perder alguna ayuda y subvención estatal si sus gobernantes no cooperan con las autoridades federales de inmigración.



Las empresas privadas deberán recurrir a la base federal de datos E-Verify si son sorprendidas contratando indocumentados.



La ley prevé multas de hasta 50.000 dólares para las compañías que reporten indebidamente a trabajadores como contratistas para eludir responsabilidades.