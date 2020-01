Mundo al Dia Jorge Eduardo Arellano

07 Julio 2008 |

9:36 p.m. |

Gobierno peruano defiende intervención de Fuerzas Armadas en paro

LIMA / AP

El gobierno defendió ayer lunes su decisión de autorizar la intervención de las Fuerzas Armadas ante la eventual alteración del orden público durante un paro nacional que han anunciado para mañana miércoles sindicatos, movimientos regionales y grupos izquierdistas. El ministro de Defensa Antero Flores-Aráoz dijo que la actuación de las fuerzas armadas “es una cosa perfectamente normal’’, un día después que el gobierno dispusiera mediante una resolución suprema que éstas brindarán protección a los servicios públicos y “puntos críticos vitales’’. “No hay ninguna declaración de emergencia, acá no hay un estado de sitio, ni suspensión de garantías, simplemente la colaboración de las Fuerzas Armadas con la Policía para suplir alguna necesidad que pudiera presentarse’’, dijo Flores-Aráoz a periodistas.



Recrean en Jerusalén trajes sacerdotales de hace dos milenios

JERUSALÉN / AP

Usando textos antiguos como guía, sastres en la Ciudad Vieja de Jerusalén han empezado a fabricar una línea de prendas que esperan sean usados por sacerdotes en un Templo Judío reconstruido, el centro espiritual del judaísmo que fue destruido hace dos milenios por las legiones romanas. El proyecto, manejado por un grupo de Jerusalén llamado el Instituto del Templo, es parte de un movimiento ideológico que apoya hacer preparativos prácticos para la reconstrucción del antiguo templo en un disputado rectángulo de terreno que es considerado sagrado tanto por judíos como por musulmanes. Los judíos llaman el lugar el Monte del Templo y lo veneran como su sitio más sagrado. El templo en sí fue destruido por legiones romanas hace dos milenios.



Misión Wiesenthal busca criminal nazi en Chile y Argentina

SANTIAGO DE CHILE / AP

Una misión del Centro Simón Wiesenthal llegó este lunes a Chile, primera escala de una gira en busca del criminal de guerra nazi Aribert Heim, informó a la AP Sergio Widder, miembro de la delegación. La comitiva está encabezada por el director de la oficina israelí de la organización, Efraim Zuroff, y Widder, representante del Centro Wiesenthal en Sudamérica. La misión viajará esta semana a Puerto Montt, un mil kilómetros al sur de Santiago, y luego se trasladará a Bariloche, en el sur de Argentina, informó Widder. Ésta es la segunda visita de una misión del Centro Simón Wiesenthal a Chile en ocho meses, con el propósito de lanzar una campaña destinada a ubicar a Heim, de 94 años.



Bolivia baja el tono en controversia con Perú

LA PAZ / AP

El gobierno boliviano no hará más declaraciones públicas y sólo utilizará los canales diplomáticos para superar la crisis en sus relaciones con Perú, declaró ayer lunes el canciller David Choquehuanca. “Vamos a llevar este problema por vía diplomática y no vamos a seguir hablando por los medios de comunicación’’, dijo Choquehuanca al salir del palacio presidencial. Declinó referirse a la decisión del gobierno peruano que anunció el envió de una comunicación a la OEA señalando al presidente Evo Morales de “continuas intromisiones’’ en asuntos internos peruanos. El domingo, en embajador de asuntos comerciales, Pablo Solón, dijo que la cancillería boliviana responderá a Perú en la OEA para señalar que las acusaciones del gobierno de Lima “carecen de fundamento’’.



Surcorea dispuesta a reunión con Norcorea hacia desnuclearización

SEUL, COREA DEL SUR / AP

El presidente de Corea del Sur, Li Myung-bak, expresó su disposición a reunirse con el líder de Corea del Norte, Kim Jong Il, si eso contribuye a poner fin a los programas nucleares del régimen de Pyongyang, según informes de prensa publicados ayer lunes. Los comentarios de Li fueron formulados mientras negociadores de seis países se aprestaban a reanudar sus conversaciones en Beijing a fin de discutir maneras de verificar la reciente declaración de Corea del Norte sobre su programa nuclear. “Estoy dispuesto a reunirme... en cualquier momento’’, dijo Li en una entrevista que le hicieron el domingo la BBC de Gran Bretaña y el servicio noticioso Kyodo, de Japón.



Ecuador busca reacción contundente a directiva del retorno

QUITO / AP

Ecuador busca una reacción regional “necesaria y contundente’’ a la política migratoria europea a través de un foro a nivel de cancilleres previsto para finales de julio en Quito, declaró este lunes la Secretaria Nacional del Migrante, Lorena Escudero. En una entrevista con corresponsales, dijo que Ecuador está organizando el primer Foro Andino de Migración cuando se definirá “la reacción necesaria y contundente a la política migratoria europea y una propuesta de política migratoria común andina’’. Escudero señaló que “Ecuador considera que no hay seres humanos ilegales’’, pero reconoce que “hay una necesidad de regularización de flujos migratorios, pero esa regulación debe ser fruto de un diálogo entre países de destino, origen y tránsito de la migración’’.



Prensa cubana: Helms fue “paladín del mal”



LA HABANA / AP

La prensa oficial cubana consideró como un “paladín del mal’’ al ex senador estadounidense Jesse Helms, fallecido el viernes, cuya cordura también fue cuestionada por haber promovido el endurecimiento del embargo contra la isla. Helms falleció a la edad de 86 años. “Hay hombres en este mundo cuyo ejercicio del mal los convertirán en paradigmas de desgracia para la humanidad’’, expresó un artículo firmado Lázaro Barredo, diputado y director del periódico oficial Granma, órgano de difusión del gobernante Partido Comunista.