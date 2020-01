Gobierno de Ecuador se toma dos estaciones de televisión

El gobierno de Ecuador incautó hoy dos estaciones de televisión en Quito y Guayaquil, aduciendo que busca cobrar deudas de un banco cerrado, cuyos principales accionistas serían dueños de esos medios.



A las tres de la mañana, en medio de un gran despliegue policial, las instalaciones de la TC Televisión en la capital y en Guayaquil fueron tomadas por efectivos policiales quienes facilitaron el ingreso de los nuevos administradores, agentes de la Agencia de Garantía de Depósitos, AGD, y dos horas más tarde sucedió lo mismo con Gamavisión en Quito.



El presidente del canal estatal, Enrique Arosemena, notificó la incautación a los directivos de TC televisión, en tanto las instalaciones de ese canal en ambas ciudades están rodeadas por un importante contingente policial.



Los empleados, presas desconcierto, algunos todavía dentro de las instalaciones y muchos de ellos llorando, lanzan esporádicos gritos de rechazo a la acción. La presentadora de Gamavisión, Valeria Mena, abrió el noticiero afirmando que ''iniciamos comunicándoles la ingrata noticia de que este canal ha sido incautado por la Agencia de Garantía de Depósitos''.



''censurados por Correa''



El noticiero no duró más de cinco minutos al aire, luego pasó a transmitir un programa cómico y novelas en medio de lo cual aparecía esporádicamente el mensaje ''censurados por Correa'', en alusión al presidente Rafael Correa.



En tanto en Guayaquil, Edison Manrique, de Radio Sucre, dijo a The Associated Press que ''a las tres de la mañana llegó una orden de clausura ... desde esa hora estamos sin señal''.



La clausura se habría dado como parte de la terminación de la concesión para el uso de esa frecuencia, lo cual fue notificado en febrero a los dueños de la estación. El gerente de la AGD, Carlos Bravo, aseguró desde la instalaciones de TC Televisión a los empleados que estaban en el lugar que su estabilidad laboral ''está garantizada''.



La AGD es una institución estatal que tiene la misión de recuperar y precautelar los fondos de los depositantes de unos 21 bancos cerrados o quebrados a finales de los 90, cuando se produjo una crisis económica que puso al país al borde de la hiperinflación.



La acción de incautación presuntamente se produjo debido a que se considera que ambos canales pertenecen a los ex banqueros William y Roberto Isaías Dassum, acusados de malversación en el desaparecido banco Filanbanco, que estuvo bajo su administración. Estos abandonaron el país el 2000 y viven actualmente en Miami.



El empresario Estéfano Isaías, hermano de los ex banqueros, se ha presentado como propietario de TC Televisión, mientras que Alvaro Dassun ha dicho que es el dueño de Gamavisión. Ambos negaron cualquier relación empresarial con los ex banqueros.



Tras una reunión, el representante de los trabajadores de TC televisión, Fausto Valdiviezo, informó a la prensa que se designó como administrador a Enrique Arosemena y a José Toledo como vicepresidente de noticias.



Explicó que se dispuso que se dé paso a una ''programación regular ... luego habría una reunión con los periodistas para saber cuáles son los alcances de las disposiciones y lo que quieren hacer de aquí en adelante en cuanto a contenido, a los editoriales. Me imagino que habrán cambios, obviamente este siendo un canal estatal''.



El presidente de Gamavisión, Alvaro Dassun, dijo que ''queremos denunciar que esta madrugada un piquete de policías forzó las seguridades de Gamavisión en Quito y ocupó sus instalaciones, funcionarios de la AGD al mando de Robert Andrade, nos entregaron una resolución administrativa disponiendo la incautación de los bienes de este medio''.



''Se pretende cobrar supuestas deudas de Filanbanco con la AGD, Gamavisión no tiene nada que ver con Filanbanco'', dijo. Ambos canales mantienen la transmisión de programas extranjeros grabados ajenos los noticieros, pautados en este horario.