Niña nacida con ocho extremidades evoluciona favorablemente después de operación

La niña de dos años que nació con ocho extremidades y que fue operada la semana pasada en Bangalore (sur de la India) salió de la UCI y evoluciona favorablemente, según informó el equipo médico encargado de su cuidado.



"La hemos sacado de la UCI y se le quitarán todos los sistemas de monitorización. Está completamente estable, se las arregla muy bien y ha sido trasladada con sus padres", afirmó en declaraciones a la agencia india PTI el director del hospital Sparsh de Bangalore, el doctor Sharan Patil.



La niña, Lakshmi, que nació unida por la pelvis al cuerpo de una hermana siamesa que no se desarrolló correctamente y que actuaba como párasito de la pequeña, fue sometida a una operación de 27 horas el pasado día 7 de noviembre.



Los doctores tuvieron que separar la espina dorsal de Lakshmi y su siamesa, además de reconstruir el anillo pélvico de la pequeña y extirparle los brazos, las piernas y los riñones inservibles.



Un largo camino por delante



"Todavía tenemos un largo camino por delante en términos de rehabilitación", dijo el doctor Patil, quien explicó que las piernas de la niña están enyesadas para corregir la posición de sus pies.



Según informó Patil, "las heridas son extensas" y tardarán todavía un tiempo en cicatrizar, una tarea a la que el equipo médico está dedicando "mucha atención".



La situación de Lakshmi, que según los doctores no habría superado la adolescencia de no haberse sometido a la operación, ya "no es crítica", según la jefa de cirugía pediátrica del hospital, la doctora Ashley D'Cruz.



Lakshmi nació cerca de la frontera con Nepal, en el norte de la India, y muchos de sus vecinos la consideraron una reencarnación de la diosa Lakshmi, que tiene ocho brazos, aunque más tarde su padre se dio cuenta de que su hija necesitaba atención médica urgente.



La operación ha tenido un coste estimado de unas 2.500.000 rupias (unos 64 mil dólares), aunque el hospital ha decidido no cobrar por ella a la familia.