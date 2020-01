Culpan a extranjeros por atentado en Kabul

KABUL / AP



Las autoridades afganas tienen pruebas de que varios extranjeros intervinieron en un ataque suicida contra la embajada india de Kabul, dijo ayer martes un vocero del presidente Hamid Karzai, y dio a entender que Pakistán orquestó el atentado.



El vocero, Humayun Hamidzada, no mencionó directamente al servicio de espionaje paquistaní, pero indicó a los periodistas que era “muy obvio’’ quién estaba detrás del atentado del lunes, que mató a 41 personas e hirió a 150.



Un informe afgano de seguridad difundido el martes indicó que el atentado no podría haber sido realizado sin el respaldo de los servicios de espionaje extranjeros, otra referencia a Pakistán.



“La complejidad de este ataque y el tipo de material utilizado, así como el objetivo específico, apuntan hacia una agencia de inteligencia particular que realizó ya acciones terroristas similares en Afganistán. Tenemos pruebas suficientes para afirmarlo’’, dijo Hamidzada. “El proyecto fue diseñado fuera de Afganistán. Fue exportado a Afganistán’’. Entre las víctimas de la explosión figuraron cuatro indios que trabajaban en la embajada, entre ellos el agregado militar y un diplomático.



El primer ministro paquistaní Syed Yousuf Raza Gilani negó el martes en Malasia que su servicio de espionaje tuviera relación alguna con el atentado. Agregó que su país carece de interés en debilitar a Pakistán cuando ambos países combaten el terrorismo.