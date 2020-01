Mundo al Dia Jorge Eduardo Arellano

Anuncian búsqueda de criminal nazi en sur chileno

SANTIAGO DE CHILE / AP

Cazadores de nazis del Centro Simón Wiesenthal (CSW) viajarán esta semana a Puerto Montt tras la pista del “Doctor Muerte’’, Aribert Heim, quien podría encontrarse en esa ciudad del sur chileno. La delegación está encabezada por el doctor Efraim Zuroff, director de la oficina de Israel del Centro, y Sergio Widder, representante en Sudamérica, que llegaron en la víspera a Chile. Una de las hijas de Heim, Waltraut Boser, ha vivido en Puerto Montt, un mil 021 kilómetros al sur de esta capital. El CSW, que se dedica hace décadas a la búsqueda de criminales nazis en todo el mundo, cree que de no encontrarse Heim en Puerto Montt, podría estar en la ciudad argentina de Bariloche, al otro lado de frontera. Si estuviese vivo, Heim tendría 94 años.



Bolivia: plan masivo para que vehículos usen gas

LA PAZ / AP

El gobierno boliviano lanzó un plan para convertir los vehículos de gasolina a gas natural, lo cual hará gratuitamente a quienes estén interesados en un intento por abaratar la factura petrolera del país. La norma decretada por el Ejecutivo el lunes estipuló que las estaciones que expenden gas natural para vehículos, pagarán 20 centavos de bolívar por cada metro cúbico que vendan, lo cual irá a un fondo para costear el programa. El gobierno espera recaudar de esa manera siete millones de dólares al año, los cuales entregará a la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para que financie la conversión de los vehículos.



ONU madura idea de aplicar sanciones a Zimbabue

NACIONES UNIDAS / AP

Representantes de naciones occidentales consiguieron ayer martes suficiente apoyo para que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas imponga sanciones al gobierno del presidente de Zimbabue, Robert Mugabe. Para más adelante esta semana se anticipa la votación sobre un proyecto de resolución estadounidense con sanciones. “Sí, creemos’’ tener 9 de los 15 votos necesarios para aprobar una resolución de sanciones, dijo a la prensa el embajador francés Jean-Maurice Ripert. “Es evidente que hay un apoyo global para medidas más severas’’.



Congreso EU debería ser consultado antes de una guerra

WASHINGTON / AP

El Congreso debería aprobar un proyecto de ley para requerir al presidente que consulte con los legisladores antes de iniciar una guerra, según el estudio elaborado por un grupo bipartidista presidido por los ex secretarios de Estado James Baker y Warren Christopher. En un informe difundido ayer martes, el grupo dijo que la ley que regula los poderes de guerra no promueve debidamente la cooperación entre el poder ejecutivo y el legislativo. Agregó que la resolución de 1973 debería ser derogada y reemplazada por otra nueva que requiera al presidente informar al Congreso de cualquier plan específico para iniciar un “conflicto armado importante’’, por ejemplo, las operaciones bélicas o expedicionarias de más de una semana de duración. A cambio, el Congreso tendrá que actuar en un plazo de 30 días para aprobar o reprobar dicha actuación.



UE no enviará observadores a referendo en Bolivia

LA PAZ / AP

La Unión Europea (UE) no enviará observadores al referendo del 10 de agosto en el cual el presidente Evo Morales, su vicepresidente y gobernadores, la mayoría opositores al gobierno, someterán sus cargos al voto, informó el canciller David Choquehuanca. El ministro explicó a periodistas que la Comisaria de Relaciones Exteriores de la UE, Benita Ferrero le comunicó que debido a la cercanía del plebiscito “no les dará el tiempo para participar’’. No obstante, los países miembros del bloque podrán enviar a sus delegados, dijo. Para el presidente de la Comisión de Política Internacional del Senado, el opositor Tito Hoz de Vila, la razón es que el bloque europeo tiene reparos a la legalidad del plebiscito, que no está contemplado en la actual constitución. Dijo que esos motivos le dieron delegados europeos.



EU y República Checa firman acuerdo de defensa misilística

PRAGA / AP

Estados Unidos y la República Checa firmaron ayer martes un acuerdo inicial para emplazar un escudo misilístico estadounidense en Europa oriental, aduciendo que contribuirá a proteger a los aliados de Estados Unidos de la amenaza de un Irán belicoso e impredecible. La secretaria de estado norteamericana Condoleezza Rice dijo que el escudo es positivo para la República Checa y para Polonia, donde Estados Unidos espera emplazar otra parte del sistema, aunque Varsovia todavía no ha aceptado. El próximo presidente estadounidense deberá decidir si seguir adelante con el sistema de defensa misilística, dijo Rice, y agregó que la amenaza de Irán crece y es difícil imaginar que un gobierno estadounidense abandone un disuasivo eficiente.



Sismo en región sur de Perú provoca un muerto y derrumbes

LIMA / AP

Un sismo de 5.8 grados de magnitud remeció ayer martes la región sureña de Arequipa y provocó un muerto y derrumbes de rocas en varios tramos de carreteras sin causar víctimas en la población. El movimiento telúrico se registró a las 04:13, tuvo su epicentro a tres kilómetros al oeste de la localidad de Chuquibamba, a unos a 640 kilómetros al sudeste de Lima; y tuvo una profundidad de 28 kilómetros, según un reporte del Instituto Geofísico del Perú. La Policía de Carreteras dijo a la AP que el temblor provocó derrumbes de rocas que afectaron varios tramos de carreteras en la región, lo que ocasionó algunas restricciones en el tránsito de vehículos. Los bomberos de Arequipa informaron sobre el derrumbe de la pared de una vivienda.