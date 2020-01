Insulza dice renunciará a OEA si es candidato presidencial

El secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, José Miguel Insulza, anticipó el miércoles que renunciará al cargo si es proclamado a fines de noviembre precandidato presidencial de su Partido Socialista.



Pero no precisó fecha en que formalizaría su renuncia a su mandato, que concluye en mayo del 2009.



''Respecto a lo que son mis intenciones políticas en este país, el Partido Socialista va a hacer una convención el 29 de noviembre. Entonces, si mi nombre es postulado en esa convención, he señalado que estoy disponible para eso'', afirmó Insulza luego de reunirse con la directiva socialista.



Insulza, quien llegó el martes, ha sostenido reuniones con dirigentes de los cuatro partidos de la coalición gobernante y con algunos ministros.



Su reunión con la directiva socialista sirvió para descartar el ultimátum que le había dado el secretario general socialista, Marcelo Schilling, de renunciar antes del 29 de noviembre, cuando el grupo político resuelva sobre su precandidato a la elección presidencial de diciembre del 2009.



''Creo que quedamos bastante de acuerdo todos que el tema OEA es un tema mío, no es un tema del Partido Socialista. Eso ha quedado muy claro'', manifestó.



El ex presidente Ricardo Lagos fue inscrito en el Partido Socialista como precandidato presidencial luego que el fin de semana pasado la colectividad fijara la oportunidad en que resolverá sobre su postulante presidencial. Lagos, quien el miércoles retornó de un viaje al extranjero, se negó a confirmar si se postulará.



En la coalición gobernante también es aspirante como abanderada oficialista la senadora y presidenta de la Democracia Cristiana (DC), Soledad Alvear. La DC decidirá en diciembre sobre su precandidato, designación a la que se afirma también aspira el ex presidente Eduardo Frei, aunque no ha confirmado formalmente sus pretensiones.



La coalición de cuatro partidos de centroizquierda no ha definido si realizará una elección primaria para elegir a su candidato.



En la derecha, Sebastián Piñera es el postulante mejor perfilado desde que perdiera la elección pasada ante la presidenta Michelle Bachelet.