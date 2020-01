Ex senador liberado sale de Colombia por amenazas

El ex senador Luis Eladio Pérez, liberado en febrero tras seis años de secuestro, salió el miércoles del país debido a amenazas contra su vida, indicaron familiares.



Pérez, 57 años, salió junto con su esposa Angela con rumbo no revelado por parientes alegando razones de seguridad.



''Estamos todos muy angustiados...así que decidieron irse unos días hasta que baje la temperatura'', dijo Sergio Pérez, el mayor de los dos hijos del ex senador, en entrevista telefónica.



El ex senador comenzó a recibir correos electrónicos a su dirección personal el jueves pasado por parte de remitentes que se identifican como miembros de las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y en las que declaran a Pérez como ''objetivo militar'' debido a sus fuertes críticas a las guerrillas por el tratamiento dado a secuestrados, agregó Sergio.



Añadió que la idea del ex senador, quien desde su liberación cuenta con escoltas oficiales, es regresar al país para participar el 20 de julio próximo en una marcha nacional convocada por grupos no gubernamentales y medios de comunicación en contra del secuestro.



Pérez fue secuestrado el 10 de junio de 2001 en una carretera en el departamento colombiano de Nariño, a 585 kilómetros al suroeste de Bogotá.



Fue liberado el pasado 27 de febrero junto a otros tres ex congresistas, en lo que las FARC calificaron como un gesto unilateral por el estado de salud de alguno de los rehenes y en reconocimiento a labores del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en favor de un intercambio humanitario o canje de rehenes por guerrilleros en prisión.



Desde su liberación, Pérez ha sido uno de los más continuos y fuertes críticos de los rebeldes por prácticas como el secuestro y las condiciones en las que son mantenidos los rehenes, a veces amarrándoles con cadenas al cuello para evitar que se fuguen.