Centroamérica y Comunidad Andina desean crear zona única

La canciller de El Salvador, Marisol Argueta de Barillas, y el secretario de la Comunidad Andina, Freddy Ehlers, impulsarán un encuentro entre el Sistema de Integración Centroamericano (SICA) y la subregión andina de cara a crear una zona aduanera única, informó la secretaría comunitaria.



La reunión entre los representantes de ambos bloques se realizará en Nueva York en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en setiembre próximo, señaló un comunicado del colectivo andino, cuya sede está en Lima.



"Con mucho entusiasmo hemos conversado sobre la posibilidades de poder crear una zona compartida en donde el SICA y la CAN puedan actuar conjuntamente y coadyuvar al sueño latinoamericano de poder ver a nuestros pueblos integrados", dijo la canciller salvadoreña al resumir su reunión con Ehlers.



La canciller Argueta fue declarada "Ciudadana Andina Honorífica" por la CAN, que integran Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.



"Hemos confirmado no sólo la vocación y el compromiso integracionista que compartimos sino también una cantidad de temas comunes, oportunidades y retos que podemos desarrollar de una mejor manera si trabajamos en forma coordinada", agregó la canciller salvadoreña.



El secretario general de la CAN, Freddy Ehlers, destacó que "este encuentro es un hito importante para retomar lo que ya en el año 2004 se inició como un primer paso de relaciones entre el Sistema de Integración Centroamericano y la Comunidad Andina.



"Ahora con la visita de la ministra (salvadoreña, lo que ya se avanzó) se podrá consolidar en los próximos meses", acotó.