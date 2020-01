Túnel de glaciar

argentino se derrumba

BUENOS AIRES / AP



El túnel del glaciar Perito Moreno se rompió este miércoles, y apenas unos pocos lugareños y turistas fueron testigos de uno de los espectáculos de la naturaleza más atractivos del mundo, y que inusualmente se produjo durante el invierno austral.



El proceso de ruptura se inició el viernes cuando el túnel que forma el glaciar sobre el Lago Argentino, en la provincia de Santa Cruz, comenzó a mostrar grietas, anticipando un gigantesco desmoronamiento de hielo similar al que normalmente ocurre al final del verano austral.



El glaciar se encuentra 2,800 kilómetros al sur de la capital argentina.



La ruptura se produjo en la mañana del miércoles a las 11:15 hora local (14:15 GMT), ante unos pocos testigos debido a que es temporada baja en la zona.



El espectáculo no llevó más de un minuto. Las paredes del glaciar cedieron y se desmoronó el túnel, seguido por el fuerte sonido provocado por la caída de grandes bloques de hielo en el agua, según imágenes difundidas por el canal Nueve de Santa Cruz. El fenómeno se produce normalmente durante el verano, en períodos que van de cada cuatro o cinco años, aunque no es cíclico. El último ocurrió en marzo de 2006.



Los científicos no descartan que el calentamiento global haya tenido alguna influencia en el fenómeno, pese a que el Perito Moreno, con una superficie de 257 kilómetros cuadrados, ha sido uno de los pocos glaciares en el mundo que no ha retrocedido debido a ese problema. Pero tampoco han logrado ponerse de acuerdo sobre las causas del rompimiento en invierno.



“No se puede vincular con el cambio climático... Nadie tiene información suficiente para demostrarlo’’, dijo a la AP Jorge Rabassa, investigador principal de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Técnica (Conicet).