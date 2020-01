Irán desafía a EU

Teherán / El País



Irán anunció ayer miércoles la prueba con éxito de un misil Shahab-3 modificado con un alcance de 2,000 kilómetros, capaz de alcanzar Israel y las bases estadounidenses en el Golfo Pérsico. Es, sin duda, una señal de que el país está preparado para responder en caso de bombardeo contra sus instalaciones nucleares, pero también un signo de que a sus dirigentes empieza a preocuparles la posibilidad de un ataque israelí.



A pesar de que el presidente Mahmud Ahmadineyad ha desestimado el riesgo de guerra, no pasa día sin que un responsable militar advierta contra las consecuencias de una agresión a la República Islámica. Los Guardianes de la Revolución (Pasdarán) dispararon nueve misiles de medio y largo alcance como parte de unas maniobras conjuntas de su Fuerza Aérea y su Armada, que se iniciaron el martes, justo cuando EU ponía fin a unos ejercicios militares en el Golfo Pérsico.



La difusión de las imágenes de la prueba en todas las cadenas de televisión transmitía el mensaje, sobre todo para consumo interno, de que el país está preparado para responder en caso de que se produzca el temido ataque a sus instalaciones nucleares por su negativa a suspender el enriquecimiento de uranio.



Con los Shahab-3, El Cairo, Atenas, Estambul, Nueva Delhi y toda la península Arábiga están al alcance de Teherán. “Advertimos a los enemigos que intentan amenazarnos con maniobras militares y operaciones psicológicas sin contenido que nuestra mano siempre estará en el gatillo, y nuestros misiles listos para su lanzamiento”, declaró el comandante en jefe de la Fuerza Aérea de los Pasdarán, el general Hosein Salami, tras la prueba. Salami también aseguró que Irán dispone de “miles de misiles listos para ser disparados contra objetivos preestablecidos”, sin dar más detalles.





“Misiles al servicio de la paz”



No obstante, el ministro de Defensa, Mostafa Mohamad Najjar, precisó que la capacidad misilística de Irán es sólo defensiva y está “al servicio de la paz, la estabilidad y la seguridad de la región”. De lo que no cabe duda es de que el objetivo del ejercicio, en el que también se probaron otros dos tipos de misiles de menor alcance, fue “mostrar la determinación y la capacidad de Irán”, tal como informaron los medios estatales. Tanto EU, como Francia, Italia y Alemania criticaron la exhibición de fuerza iraní. La prueba contribuyó también a que el precio del barril de petróleo subiera dos dólares, después de que su respuesta el viernes de la pasada semana a la oferta de incentivos del G-6 (los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad más Alemania) hubiera revertido la tendencia al alza desde el lunes.



El momento elegido por Irán resulta especialmente significativo. En las últimas semanas se ha producido una escalada verbal iraní a raíz de que EU filtrara que unas recientes maniobras israelíes sobre el Mediterráneo eran en realidad un ensayo de ataque a Irán.



A pesar del acento que el Gobierno iraní puso en la difusión la prueba del miércoles, diversos observadores coincidían en señalar que su programa de misiles, aunque avanzado, todavía necesita ganar en precisión y sistemas de guiado adecuados para las distancias largas. En cualquier caso, nadie piensa que ese ejercicio sea suficiente por sí solo para influir sobre una eventual decisión estadounidense o israelí de atacar las instalaciones nucleares iraníes. Israel, que es la única potencia nuclear de Oriente Próximo, está empeñada en impedir que Irán adquiera la bomba.