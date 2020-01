Paro nacional en Perú

LIMA / AFP



Manifestantes exaltados saquearon e incendiaron la sede del gobierno regional de Madre de Dios, en la ciudad de Puerto Maldonado, en la frontera peruano-brasileña, durante el paro nacional que se registró ayer miércoles en Perú, informó el jefe de gabinete Jorge del Castillo.



“Turbas descontroladas han incendiado el local del gobierno regional en Madre de Dios, e incluso han agredido con flechas al personal”, dijo Del Castillo en Palacio de Gobierno. “La turba está fuera de control y hay amenazas contra el presidente regional Santos Kaway”, un dirigente indígena vinculado a movimientos regionales, agregó.



Los manifestantes irrumpieron pasado el mediodía en la sede e incendiaron los enseres, como escritorios, sillas y computadoras, detalló la agencia estatal Andina.



Alrededor de un centenar de policías intentó sin éxito contener a los atacantes. Las autoridades policiales no reportaron heridos.



La región de Madre de Dios acató masivamente el paro nacional que fue convocado por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP, izquierda) para protestar contra el alza en el costo de vida y exigir sobre todo un aumento de salarios.





Corte de rutas, marchas y 200 detenidos

El paro nacional de 24 horas en Perú para protestar contra las políticas del presidente Alan García se cumplió con bloqueo de rutas y marchas, en una jornada en que 200 personas fueron detenidas en diferentes enfrentamientos entre manifestantes y la Policía.



La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), que llamó a la protesta, calificó la paralización como “contundente y exitosa a nivel nacional”, según declaró Mario Huamán, secretario general del gremio.



El paro fue originalmente convocado para protestar contra las promesas incumplidas del gobierno y el alza en el costo de vida, pero ha servido para expresar inquietudes sobre múltiples temas sectoriales y regionales.



El ministro de Trabajo, Mario Pasco, informó que según reportes oficiales, el 93% de los trabajadores han acudido a sus lugares de labores.



“Hay hasta el momento 200 detenidos a nivel nacional al haber intentado hacer actos ilícitos”, dijo por su parte el ministro del Interior, Luis Alva Castro, quien, sin embargo, señaló que no se han producido actos lamentables. “El paro no ha tenido la acogida que sus dirigentes imaginaban”, añadió.



Las detenciones se produjeron por intentos de huelguistas de bloquear carreteras, sobre todo en regiones del sur del país, las más pobres y que son las mayores opositoras al gobierno del presidente García.