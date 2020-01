Esposo de Betancourt habla de separación

BOGOTÁ / AFP



El esposo de Ingrid Betancourt, Juan Carlos Lecompte, señaló que la ex rehén de la guerrilla colombiana de las FARC pudo haberlo dejado de amar durante el cautiverio de más de seis años, por lo que no descarta una separación, según una entrevista publicada ayer miércoles.



“No debo descartar que se haya acabado todo con Ingrid. Puede pasar. No sólo lo pienso ahora, sino desde antes. El amor por mí pudo habérsele acabado en la selva. ¿Y qué puedo hacer yo?”, dijo el marido de la política franco-colombiana al diario El Tiempo.



La pareja se casó el 30 de enero de 1997, aunque convive desde hace 13 años.



Lecompte no viajó con Betancourt a París, donde la ex candidata presidencial se encuentra desde el jueves con sus dos hijos y otros familiares atendiendo múltiples homenajes de las autoridades francesas.



Según él, la decisión de permanecer en Bogotá fue tomada conjuntamente con su esposa, rescatada el 2 de julio, quien le manifestó que “quería estar con sus hijos (del primer matrimonio) porque siente cierta culpabilidad de no haberlos visto crecer”.



Sin embargo, confesó que le sorprendió la actitud “fría” de la ex senadora cuando se reencontraron en un aeropuerto militar de Bogotá tras su liberación por parte del Ejército colombiano.