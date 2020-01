Mundo al Dia Jorge Eduardo Arellano

09 Julio 2008

8:59 p.m. |

Israel dice que frustró plan terrorista de árabes beduinos

JERUSALÉN / AP

Dos beduinos árabes fueron arrestados bajo acusaciones de haberle entregado información a al-Qaida para atacar bases militares, rascacielos y aeropuertos en Israel, informó ayer miércoles la agencia de seguridad interna israelí. Los beduinos, que son ciudadanos de Israel, fueron acusados de ser miembros de una organización terrorista, ayudar al enemigo y entregar información al enemigo con fines perjudiciales para la seguridad nacional, dijo la agencia Shin Bet en un comunicado. Uno de los sospechosos, Taher Abu Sakut, se asoció con islámicos fundamentalistas en el 2006 cuando se hizo más religioso, según la declaración. Ese año, Abu Sakut comenzó a conectarse a sitios de internet vinculados a al-Qaida y a otros grupos islamistas que promulgan la destrucción del Estado de Israel.



Un muerto y heridos al ceder tribuna en acto de Cristina Fernández

BUENOS AIRES / AP

Una persona falleció y al menos seis resultaron heridas ayer miércoles al caer una tribuna en el hipódromo de la capital de Tucumán poco antes de que la presidenta Cristina Fernández encabezará allí un acto con motivo de la conmemoración del Día de la Independencia de Argentina. La mandataria confirmó la muerte de un hombre, al que identificó como Juan Valdez, y pidió un minuto de silencio al iniciar su discurso. “Quiero pedir un minuto de silencio por la muerte de un tucumano, Juan Valdez, quien falleció por un accidente. Quiero que todos juntos lo recordemos y guardemos por favor un minuto de silencio’’, dijo Fernández, desde el palco montado en el hipódromo de San Miguel de Tucumán, capital de la provincia con el mismo nombre, a unos 1,312 kilómetros al norte de Buenos Aires. La presidenta no dio más detalles.



Emboscada a fuerzas de paz en Darfur: siete muertos

JARTUM, SUDÁN / AP

Unos 200 hombres armados que se movilizaban en camionetas y a caballo emboscaron a miembros de una fuerza de paz conjunta de la ONU y la Unión Africana en la región sudanesa de Darfur, matando a siete en un combate feroz que duró más de dos horas, dijeron autoridades de Naciones Unidas el miércoles. La oficina del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, dijo que además de los siete muertos, 22 elementos de las fuerzas de pacificación resultaron heridos durante el ataque del martes, cuando efectivos policiales y militares realizaban una patrulla para investigar la muerte de civiles en el norte de Darfur. Fue el peor ataque contra las fuerzas combinadas de la ONU y la UA desde que fue desplegada en diciembre.



Ex senador liberado sale de Colombia por amenazas

BOGOTÁ / AP

El ex senador Luis Eladio Pérez, liberado en febrero tras seis años de secuestro, salió ayer miércoles del país debido a amenazas contra su vida, indicaron familiares. Pérez, de 57 años, salió junto con su esposa Ángela con rumbo no revelado por parientes, alegando razones de seguridad. “Estamos todos muy angustiados... así que decidieron irse unos días hasta que baje la temperatura’’, dijo Sergio Pérez, el mayor de los dos hijos del ex senador, en entrevista telefónica. El ex senador comenzó a recibir correos electrónicos a su dirección personal el jueves pasado por parte de remitentes que se identifican como miembros de las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y en las que declaran a Pérez como “objetivo militar’’ debido a sus fuertes críticas a las guerrillas por el tratamiento dado a secuestrados, agregó Sergio.



Betancourt se readapta a la civilización

PARÍS / AP

La ex rehén Ingrid Betancourt dijo ayer miércoles que vive en una “burbuja de felicidad’’ desde que fue rescatada luego de más de seis años de cautiverio en la selva colombiana. Su regreso a la civilización la ha conmocionado profundamente, dijo. El aroma de un perfume o la sensación del agua caliente sobre la piel pueden provocarle reacciones emotivas, aunque aseguró que está mentalmente “estable’’. En una entrevista con The Associated Press, Betancourt dijo que lo más penoso de ser cautiva de la guerrilla no era el dolor físico, sino el miedo a que le cambiara para siempre su personalidad. El ejército colombiano rescató a Betancourt y a otros 14 rehenes la semana pasada.



Costa Rica: Presidente no delega funciones al viajar

SAN JOSÉ / AP

El presidente costarricense Óscar Arias aseguró que en los tiempos actuales no hace falta delegar sus funciones cuando viaja al extranjero como lo estipula la Constitución, porque la tecnología le permite tener contacto “en tiempo real’’ con sus ministros. En el pasado existían “limitadas posibilidades de comunicación’’, lo que en la actualidad ha variado con sistemas “que permiten un contacto fluido, seguro y eficiente --amén de en tiempo real-- entre el presidente y las diversas autoridades nacionales’’, adujo en una comunicación de su oficina de prensa. De esa manera, el presidente respondió a las críticas que le formuló la Defensora de los Habitantes, Lisbeth Quesada, quien consideró que violentaba el artículo 135 de la Constitución que establece que, en ausencias temporales del mandatario, éste ‘’podrá llamar a cualquier de los vicepresidentes para que lo sustituya’’.



Perú y Bolivia normalizan relaciones

LIMA / AP

El canciller José Antonio García Belaunde dijo ayer miércoles que recibió una llamada telefónica ‘’oportuna’’ de su colega boliviano David Choquehuanca, que ha servido para recuperar la cordialidad en las resentidas relaciones entre Bolivia y Perú. García Belaunde dijo que habló el martes telefónicamente con Choquehuanca, quien le manifestó la voluntad de Bolivia de superar los incidentes surgidos a raíz de unas declaraciones del presidente Evo Morales acerca de la supuesta existencia de bases militares estadounidenses en Perú.