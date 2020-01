Obama busca el voto femenino, con Hillary Clinton a su lado

El candidato demócrata a la presidencia estadounidense, Barack Obama, lanzó el jueves un abierto llamado al voto de las mujeres trabajadoras, flanqueado por su ex rival de la interna partidaria, la senadora Hillary Clinton.



Obama felicitó a Clinton por su histórica campaña en la interna, elogió además la lucha que significó para su propia madre criarlo sola, y admitió un sentimiento de culpa porque su esposa Michelle está encargada de la parte más difícil en la crianza de sus dos hijas.



"Estamos trabajando juntos, y todas las mujeres aquí presentes están trabajando juntas, no hay forma de que perdamos en noviembre", dijo Obama en un acto de recolección de fondos celebrado en un hotel en Nueva York, titulado "Mujeres por Obama", al que asistieron unas 2.300 personas.



"Hillary y yo podemos haber comenzado por caminos distintos durante el curso de esta campaña, pero juntos compartimos una experiencia común, que es la de romper barreras que se mantenían firmes desde la fundación de este país", dijo Obama.



El senador por Illinois habló de temas importantes para las mujeres, en particular la discriminación en el lugar de trabajo y el aborto. En este último sentido acusó a su rival republicano, John McCain, de querer ilegalizarlo.



Muchos seguidores de Clinton, especialmente las mujeres blancas de la clase obrera, todavía no han superado su derrota ante Obama.



Pero la ex primera dama, aún mencionada por algunos analistas como posible candidata a la vicepresidencia, les pidió que se unan a él para garantizar que los temas más importantes para ellas sean tratados.



"Pienso que nuestra dura batalla en las primarias fue buena para el Partido Demócrata", dijo Clinton, en la segunda reunión para recolectar fondos junto a Obama en dos días.



"Barack y yo atraemos más votos que cualquier otro y debemos trabajar sobre esa base, y atraer incluso a más gente al Partido Demócrata (...) Así que les pido su ayuda", dijo Clinton.