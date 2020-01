Comandos asesinan a 10 en norte de México

Comandos asesinaron a 10 personas, incluido un policía estatal, en hechos casi simultáneos en el estado norteño de Sinaloa, uno de los más afectados por una ola de violencia que registran algunas zonas del país.



Desconocidos atacaron un taller mecánico en Culiacán, la capital de Sinaloa, dentro del cual fallecieron seis personas y otras tres cayeron a escasos 15 metros del inmueble, señaló un reporte escrito de la Procuraduría estatal al que tuvo acceso la AP.



Cinco minutos después, pistoleros asesinaron a un policía estatal identificado como Emigdio Rocha Trujillo, cuyo cuerpo quedó dentro de la camioneta oficial en que viajaba.



Apenas tres minutos después del segundo hecho, otros dos agentes estatales fueron atacados a balazos por desconocidos, aunque no se informó si resultaron lesionados.



La Procuraduría aún no ha dicho si los tres hechos estarían relacionados.



Sinaloa, a más de 1.000 kilómetros al noroeste de la ciudad de México, ha padecido en los últimos meses una serie de enfrentamientos y asesinatos, incluidas varias decapitaciones.



El estado es señalado como bastión del cartel de las drogas de Sinaloa.



La violencia que varias zonas del país enfrentan es atribuida por las autoridades a una respuesta del narcotráfico a los golpes recibidos por las autoridades, que lanzaron una ofensiva para reducirlo, y a la búsqueda de nuevos espacios de influencia.



En una reacción a esa situación, al menos 10 policías de una comunidad fronteriza con Estados Unidos renunciaron a sus puestos por temor a la violencia, un fenómeno que ya se ha registrado en otras municipalidades.



La salida de los agentes de Agua Prieta, en el estado de Sonora, ocurrió luego de que el lunes un comando armado asesinara a su compañero Jorge Luis Matus Gallardo cuando patrullaba el lugar.



El director de Seguridad Pública de Agua Prieta, Roberto Bejarano, confirmó el jueves a periodistas la renuncia de los 10 policías, quienes el miércoles dejaron las filas de la corporación.



Antonio Cuadras, alcalde de la municipalidad fronteriza con Douglas, Arizona, dijo después a la prensa que intentaba negociar con los ex policías para que se reincorporaran.



El alcalde refirió que les ha ofrecido un mejor armamento y chalecos antibalas, aunque no se sabía aún la respuesta de los ex agentes.



El jefe policial de Agua Prieta, a más de 1.700 kilómetros al noroeste de la ciudad de México, dijo que ya solicitó el apoyo de autoridades estatales para reforzar la seguridad en la comunidad. En respuesta, la Policía estatal envió varios agentes para resguardar la seguridad.