Mundo al Dia Jorge Eduardo Arellano

10 Julio 2008 |

9:19 p.m. |

Piden no olvidar secuestrados del ELN colombiano

BOGOTÁ / AP

Con más de 200 secuestrados en poder de la guerrilla del ELN, algunos desde hace ocho años, un grupo no gubernamental llamó ayer jueves a que los insurgentes revelen el estado en que se encuentran y a que la sociedad presione por la liberación de los cautivos. Según un reporte de la organización no gubernamental Fundación País Libre el ELN tendría en la actualidad en su poder un total de 240 secuestrados “extorsivos’’ o a cambio del pago de un rescate y que al menos 50 de esos rehenes tienen ocho años en cautiverio. Esa entidad fue creada en 1991 para brindar atención a las víctimas del secuestro en Colombia. Entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que nació en 1965, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la guerrilla más grande del país, habría actualmente casi un millar de secuestrados en manos de esas organizaciones y la cifra no incluye a plagiados por la delincuencia común.



EU: Senado aprueba nombramiento de general Petraeus

WASHINGTON / AP

El Senado confirmó ayer jueves el ascenso del general David Petraeus a comandante militar supremo de Estados Unidos en el Medio Oriente. La votación fue 95-2. La cámara alta pasaba a considerar el nombramiento del teniente general Raymond Odierno como sucesor de Petraeus al mando de las fuerzas en Irak. El año pasado, Petraeus ayudó a contrarrestar la oposición creciente del Congreso a la guerra de Irak con sus evaluaciones cautelosas de los avances, junto con advertencias de que el retiro de las fuerzas redundaría en el caos. Además, abogó por el envío de 30,000 efectivos adicionales, que resultaron cruciales para reducir la violencia. Odierno, lugarteniente de Petraeus a cargo en gran medida de ejecutar esa estrategia, recibiría un ascenso junto con su nombramiento.



Hallan restos incas y tiahuanacotas en Bolivia

COPACABANA, BOLIVIA / AP

Un grupo de arqueólogos descubrió vestigios de las culturas inca y tiahuanacota en la rivera del lago Titicaca, que demostrarían que esta población fue un importante sitio sagrado vinculado con esas civilizaciones precolombinas. Un equipo dirigido por el arqueólogo Sergio Chávez, profesor de la Universidad de Michigan en Estados Unidos, halló los restos en un terreno baldío en Copacabana a 120 kilómetros al oeste de La Paz. Con base en estudios todavía preliminares, Chávez dijo a la AP que el sitio “era el centro más sagrado y (los incas) tenían 42 representantes aquí, como embajadores’’. Sus deducciones las basa en que los fragmentos de cerámica inca y tiahuanacota que localizaron, muestran que tenían usos ceremoniales, así como tumbas localizadas en el lugar también indicarían que el sitio era considerado sagrado por estar en la orilla del Titicaca.



Shannon inicia visita a Argentina

BUENOS AIRES / AP

El secretario de Estado Adjunto para el Hemisferio Occidental, Thomas Shannon, inició ayer jueves una visita de tres días a Argentina durante la que mantendrá una reunión con la presidenta Cristina Fernández en la que buscará profundizar el lazo bilateral. “Es momento de profundizar y consolidar todo lo que hemos logrado’’, dijo Shannon al canal de noticias por cable C5N al arribar al aeropuerto internacional de Ezeiza, donde fue recibido por el embajador norteamericano en Buenos Aires, Earl Wayne. “Es un honor para mí reunirme con la presidente Cristina (Fernández de) Kirchner y con altos funcionarios de su gobierno’’, añadió. Shannon participará de diferentes actividades protocolares junto al subsecretario del Tesoro para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian O’Neil.



Fijan período electoral en Ecuador

QUITO / AP

El Tribunal Electoral (TSE) fijó la vigencia del período electoral entre el 15 de julio y el 15 de noviembre de este año, fase en la cual se tiene previsto preparar y desarrollar el referendo en el que los ecuatorianos aprobarán o rechazarán una nueva constitución, se informó ayer jueves. El vicepresidente del TSE, René Maugé, señaló en declaraciones a radio Centro que “hay que diferenciar entre el periodo electoral y el llamamiento al referendo... no hemos llamado todavía a referéndum porque para llamar a ese proceso se lo hace con 45 días (de anticipación)’’ a partir de la fecha en que la Constituyente entregue la nueva carta magna.