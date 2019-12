Beijing evita la carne de perro durante los Juegos Olímpicos

Si usted viaja a Beijing este verano, no busque carne de perro. La cocina canina va a intentar ser eliminada durante los Juegos Olímpicos del mes que viene en la capital china.



La carne de perro ya no aparece en el menú de los restaurantes oficiales de los Juegos y las autoridades turísticas están pidiendo al resto de establecimientos que pidan a sus clientes que se repriman a la hora de pedir platos donde se incluye carne de perro, informó el viernes la agencia oficial noticiosa Xinhua News.



Los camareros y camareras deberían ''pacientemente'' sugerir otras opciones a sus clientes, dijo la agencia, citando al vicedirector de la oficina de turismo de la ciudad, Xiong Yumei.



El perro, llamado ''xiangrou'' en chino, es popular entre algunos ciudadanos por sus supuestos buenos efectos en la salud.



Beijing no es la primera ciudad olímpica que promueve la desaparición de la carne de perro.



Corea del Sur prohibió la carne de perro durante los Juegos Olímpicos de Seúl al promover una ley que no permitía la venta de ''comida poco atractiva''. Después de los juegos, la prohibición se suavizó.



La carne de perro también se consume en Vietnam, Filipinas y Laos.