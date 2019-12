Ingrid Betancourt, "muy cansada" quiere "retirarse un poco"

La recién liberada franco-colombiana Ingrid Betancourt declaró este viernes estar "realmente cansada" y anunció que se iba a retirar un poco, después de una semana en que las entrevistas y las visitas de agradecimiento no han cesado desde su liberación el 2 de julio.



"Creo que estoy verdaderamente agotada", declaró la ex rehén de la guerrilla colombiana de las FARC, a la radio privada Europe 1.



"Me voy a retirar un poco", indicó Ingrid Betancourt, que llegó a Francia dos días después de su liberación por el ejército colombiano.



"Creo que será mi última entrevista, tengo que parar, lo estoy sintiendo", repitió con voz cansada. "Ahora necesito tiempo y me lo voy a dar", agregó.



Ingrid Betancourt dijo no saber si asistiría al desfile del 14 de julio al que la invitó el presidente Nicolas Sarkozy.



"No se si estaré allí, porque como le digo, estoy muy cansada (...) Veremos", señaló.



Por el contrario, la ex rehén anunció que el domingo se reuniría con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, que está invitado al desfile de la fiesta nacional francesa.



"Tenemos que tratar de pensar todos juntos cómo continuar el combate, pienso que es absolutamente necesario que la ONU actúe, que la ONU nos ayude", en relación a la situación de los rehenes en Colombia.



Interrogada sobre los malos tratos sufridos durante los seis años de cautiverio en la jungla en manos de las Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia (FARC), Ingrid Betancourt dijo: "no se si será necesario que hable, todo el mundo me lo pregunta".



"No he dicho nada a mi familia: mis hijos y mi madre no saben absolutamente nada de las condiciones de mi detención, y no es porque no tenga ganas de decirles, es porque no consigo físicamente sacarlo de mí", relató.