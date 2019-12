FARC denuncia "traición" de guardias rebeldes

Las FARC denunciaron una ''traición'' de los guardias que custodiaban a Ingrid Betancourt y a otros 14 rehenes rescatados recientemente por el ejército, y dijeron que seguirán trabajando por un acuerdo humanitario.



''La fuga de los 15 prisioneros de guerra, el pasado miércoles 2 de julio, fue consecuencia directa de la despreciable conducta de César y Enrique, que traicionaron su compromiso revolucionario y la confianza que en ellos se depositó'', dijeron las FARC en un comunicado divulgado en el sitio de internet de la Agencia Bolivariana de Prensa (ABP), que suele divulgar notas y pronunciamientos de los rebeldes.



En el comunicado, con fecha 5 de julio y enviado desde las ''Montañas de Colombia'', las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) dijeron que ''mantenemos vigente nuestra política de concretar acuerdos humanitarios que logren el intercambio'' entre secuestrados en manos de los guerrilleros a cambio de rebeldes en prisión.



Esa decisión de seguir buscando un canje se da ''independiente de un episodio como el sucedido (del rescate de Betancourt y los otros rehenes), inherente a cualquier confrontación política y militar donde se presentan victorias y reveses'', agregó la nota.



Las FARC ratificaron su advertencia de que ''de persistir en el rescate como única vía, el gobierno debe asumir todas las consecuencias de su temeraria y aventurera decisión''.



El pasado 2 de julio, un comando militar que simuló ser parte de una misión humanitaria, rescató a Betancourt, que estaba secuestrada desde febrero del 2002, a tres contratistas estadounidenses, retenidos desde el 2003, así como a un grupo de soldados y policías.



Los dos rebeldes al frente de la unidad que tenía a los secuestrados Gerardo Aguilar, alias ''César'' y Alexander Farfán, alias ''Enrique Gafas'', abordaron el helicóptero al que fueron subidos os secuestrados. Militares dentro de la nave sometieron a los dos rebeldes, quienes esta semana fueron pedidos oficialmente en extradición por Estados Unidos bajo cargos de secuestro y terrorismo.



Patricia Nieto, esposa de Sigifredo López, un político regional secuestrado desde abril del 2002, consultada en entrevista telefónica sobre la posición de los rebeldes, dijo que ''la responsabilidad (por la vida de los secuestrados) sigue siendo de las FARC''.



''Siempre hemos manifestado nuestro desacuerdo con el rescate militar, incluso desde antes de este comunicado'' de los rebeldes y el éxito de la operación de comienzos de mes, agregó.



Nieto, y otros parientes de cautivos temen que los guerrilleros viéndose sorprendidos por los militares puedan matar a los rehenes. Ex secuestrados han dicho que los guerrilleros tienen instrucciones de sus comandantes de matar a los retenidos en caso de percibir una operación militar.



Por su parte, el representante a la Cámara (diputado) Mauricio Lizcano, hijo de Oscar Tulio Lizcano secuestrado por las FARC en agosto del 2000, dio la bienvenida al comunicado porque sigue hablando de un canje.



''Me parece el comunicado muy positivo...porque había incertidumbre frente a lo que podía pasar con ese tema de la liberación de los secuestrados'' que siguen retenidos, dijo el legislador en entrevista telefónica.



Que ''las FARC mantengan la voluntad de hacer un acuerdo humanitario y de no hablar de Pradera y Florida me parece que es positivo y abre caminos para la liberación de los que todavía se encuentran secuestrados, entre ellos mi padre'', dijo Lizcano refiriéndose a que los rebeldes no mencionaron en su nota los municipios de Pradera y Florida, ubicados al suroeste del país, zona que han reclamado por años que el gobierno evacue a militares y policías, para negociar allí el canje.



''Me parece que las FARC no harán represalias con los que están todavía secuestrados...en el comunicado de hoy las FARC no dicen nada de represalias contra los secuestrados que se quedaron'', aseguró.