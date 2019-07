"Relaciones con España están bajo profunda revisión"

El presidente venezolano Hugo Chávez aseveró que las relaciones políticas, diplomáticas y económicas con España están en este momento sometidas a una "profunda revisión" y advirtió que las empresas españolas tendrán que "rendir más cuentas", en una entrevista el miércoles.



"No queremos dañarlas, pero en este momento yo estoy sometiendo a una profunda revisión las relaciones políticas, diplomáticas y económicas con España", dijo Chávez a la televisora regional TVO.



En la mira de Chávez



"Eso significa que las empresas españolas van a tener que empezar a rendir más cuentas. Yo voy a meterles el ojo a ver qué es lo que están haciendo aquí, a todas las empresas españolas que están en Venezuela", agregó.



Chávez afirmó que el presidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero, "no está siendo consecuente con lo que dice", al referirse a una declaración suya en la que pidió sensatez para normalizar las relaciones.



"El habla de sensatez. Pero con un presidente de esa estirpe, de esa madera, un presidente que salga a defender a un fascista y a atropellar la verdad y un rey que atropelle o pretenda atropellar la dignidad de un pueblo, es difícil tener buenas relaciones", dijo.



Chávez se refería al incidente ocurrido con el rey de España, Juan Carlos de Borbón, y Rodríguez Zapatero el sábado en la Cumbre Iberoamericana en Santiago de Chile, cuando el monarca le mando a callar.



El rey le dijo a Chávez "¿por qué no te callas?", cuando éste interrumpía a Rodríguez Zapatero, quien le exigía "respeto" hacia el ex mandatario español José María Aznar, al que el venezolano había calificado de "fascista".



El rey debe ofrecer excusas



El martes por la noche, en otra entrevista, Chávez había dicho que el rey debía "ofrecer excusas" a Venezuela y a los demás gobernantes que participaron en la cumbre.



"Lo triste de esto es que Zapatero haya salido a defender al fascista de Aznar, dime con quién andas y te diré quién eres", comentó Chávez, quien además criticó que el presidente del gobierno español "ha descalificado una legítima acción de defensa que yo estoy asumiendo en nombre de Venezuela".



"Cuando señalo a Aznar como un fascista estoy diciendo una verdad del tamaño de la catedral de Barcelona. Fascista, (es) un genocida junto con Bush. Ahí está Irak, ¿cuánta gente han matado en Irak?", insistió.



Además sostuvo que tiene pruebas de que "en España se hizo el plan para invadir a Venezuela. Se hizo en el 2001. Ahora la duda que yo tengo es si el rey sabía esto".



"Hay que recordar que el embajador estuvo en palacio junto con el embajador yanki. La pregunta es si ha podido el embajador español ir a Miraflores a apoyar el gobierno de transición por cuenta propia. Imposible", dijo Chávez, al evocar el golpe que en abril de 2002 lo desalojó del poder durante dos días.



"El rey ha debido estar al tanto de eso, y ahora sale a defender al cachorro del imperio, al fascista de Aznar, y Zapatero se alinea rápidamente con ellos. Entonces tengo que revisar todo eso", concluyó.