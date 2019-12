Mundo al Dia Jorge Eduardo Arellano

11 Julio 2008 |

8:52 p.m. |

END

Bachelet: “No dejaré sola a la gente” ante problemas económicos

SANTIAGO DE CHILE / AP

La presidenta Michelle Bachelet afirmó ayer viernes que “no dejaré sola a la gente’’ ante las dificultades económicas que enfrenta su gobierno, como el bajo crecimiento y la elevada inflación.



“Entiendo claramente la preocupación de la gente por las alzas de los precios’’, expresó Bachelet en declaraciones a la prensa en la sede de gobierno. Agregó que “es algo que a mí me importa y quiero decirles que tengan confianza, que vamos a salir adelante y que no voy a dejar sola a la gente, sobre todo a quienes son más vulnerables y también a las personas de la clase media’’.



Brasil: “ley seca” cambia hábitos en carreteras

BRASILIA / AP

Una drástica ley de tolerancia cero para el consumo de alcohol entre conductores tiene a los dueños de bares en Brasil irritados por la baja que ha causado en sus ventas, mientras autoridades de salud celebran un impacto positivo en el tránsito.



La norma, conocida como “ley seca’’, entró en vigor a fines de junio ante la alarmante muerte de 17,000 personas por accidentes de tránsito, en 2007, que involucraron el alcohol, según el Ministerio de Salud. Según la ley, quien conduce un vehículo después de consumir al menos un vaso de cerveza se expone a una multa de 955 reales (597 dólares) y la suspensión de su licencia por un año. “La ley es severa, lleva la tolerancia al consumo de alcohol en carreteras prácticamente a cero’’, explicó a la AP el director de tránsito del Distrito Federal, Jair Tedeschi.



Juez denuncia robo de expediente sobre manos de Perón

BUENOS AIRES / AP

El juez que investiga el robo de las manos del caudillo Juan Perón, cuya tumba fue profanada en 1987, denunció que desconocidos ingresaron a su casa y le sustrajeron los expedientes con los últimos nueve años de investigación. Según la edición de ayer viernes del matutino La Nación, el juez Alberto Baños aseguró que se trató de “una operación de inteligencia’’, ya que el grupo que ingresó a su domicilio sólo se llevó un portafolio que contenía los expedientes, una computadora portátil, una agenda electrónica y un teléfono celular.



“No fue sustraído ningún elemento de valor, tales como equipos de música, instrumentos musicales, alhajas, relojes, ni dinero en efectivo, aún cuando varios de esos bienes se encontraban perfectamente a disposición de los intrusos’’, detalló Baños en una nota dirigida al presidente de la Cámara del Crimen, Mario Filozof, que reprodujo La Nación.



China saca del menú la carne de perro

BEIJING / AP

Si usted viaja a Beijing este verano, no busque carne de perro. La cocina canina va a intentar ser eliminada durante los Juegos Olímpicos del mes que viene en la capital china. La carne de perro ya no aparece en el menú de los restaurantes oficiales de los Juegos, y las autoridades turísticas están pidiendo al resto de establecimientos que pidan a sus clientes que se repriman a la hora de pedir platos donde se incluye carne de perro, informó la agencia oficial noticiosa Xinhua News.



Los camareros y camareras deberían “pacientemente’’ sugerir otras opciones a sus clientes, dijo la agencia, citando al vicedirector de la oficina de turismo de la ciudad, Xiong Yumei. El perro, llamado “xiangrou’’ en chino, es popular entre algunos ciudadanos por sus supuestos buenos efectos en la salud.



Beijing no es la primera ciudad olímpica que promueve la desaparición de la carne de perro. Corea del Sur prohibió la carne de perro durante los Juegos Olímpicos de Seúl al promover una ley que no permitía la venta de “comida poco atractiva’’. Después de los juegos, la prohibición se suavizó. La carne de perro también se consume en Vietnam, Filipinas y Laos.



Renuncia futura canciller de Lugo

ASUNCIÓN / AP

La canciller designada por el presidente electo Fernando Lugo renunció disgustada por el nombramiento de un liberal como director de la usina hidroeléctrica Itaipú, sobre el río Paraná, compartida con Brasil, confirmó el viernes el futuro ministro del Interior Rafael Filizzola.



“Es una lástima, pero la renuncia de Milda Rivarola fue aceptada por el presidente Lugo, pese a que ella presentó un interesante programa de política exterior para los primeros 100 días de gobierno’’, explicó Filizzola en conferencia de prensa en el aeropuerto militar. Ningún dirigente de la coalición política de Lugo había querido confirmar la renuncia de Rivarola hasta ahora. Según las versiones, la habría presentado el martes pasado.



Benedicto XVI a Australia para reunirse con la juventud

CIUDAD DEL VATICANO / AP

El papa Benedicto XVI inicia hoy sábado un viaje de diez días a Australia, la más larga peregrinación de su papado, que pondrá a prueba la resistencia del pontífice de 81 años. Decenas de miles de jóvenes peregrinos aguardan su llegada.



Aunque sus asistentes dijeron que Benedicto goza de buena salud, el Vaticano parecía hacer todo lo posible para asegurarse de que el Papa estuviese en buenas condiciones para el Día Mundial de la Juventud.



Casi sin aviso, el miércoles canceló la audiencia semanal del pontífice y casi todas sus demás reuniones para permitirle todo el descanso posible. Incluso postergó una anticipada audiencia con Ingrid Betancourt, quien fue liberada recientemente después de haber estado durante seis años como rehén de las guerrillas colombianas y que manifestó el deseo de ver al Papa.