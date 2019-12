Hija de Pinochet postulará a concejala

Luego de algunos intentos fallidos de postularse al Congreso, la hija mayor del ex dictador Augusto Pinochet, Lucía Pinochet Hiriart aspira ser concejala de una de las comunas de Santiago.



Lucía Pinochet, según revela el diario El Mercurio, quiere postularse como independiente por la elegante comuna de Vitacura, en el sector oriente de Santiago, en la elección nacional de octubre de alcaldes y concejales.



La hija mayor del ex gobernante y su hermano Augusto han intentado en anteriores elecciones parlamentarias postularse al Congreso, pero no lo lograron aparentemente por la falta de apoyo de los dos partidos derechistas.



El diario dice que Lucía Pinochet se encuentra abocada a reunir las firmas necesarias para inscribir su postulación en esa región de unos 80.000 habitantes primordialmente residencial, rodeada de jardines, plazas y paisajes.



Augusto Pinochet murió en diciembre del 2006 y su familia enfrenta todavía juicios por enriquecimiento ilícito.