Chávez atribuye altos precios del petróleo a la especulación financiera AFP

12 Julio 2008 |

4:52 p.m. |





El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, consideró que los precios del petróleo han dado "saltos inimaginables" en los últimos meses y lo atribuyó a la especulación financiera y la falta de inversiones en el sector.



"Siguen actuando un conjunto de fuerzas que empujan los precios: la especulación capitalista, la amenaza contra Irán, la guerra en Irak, las amenazas en el Oriente Medio y contra Venezuela, la falta de inversiones durante muchos años, nadie quería invertir en refinerías", dijo el mandatario al arribar este sábado a Maracaibo, sede de la V cumbre de Petrocaribe.



"Lo alertamos. Hace dos años dije que el petróleo iba hacia los 100 dólares (por barril), ahora parece que va a 200. Presentamos la idea de Petrocaribe cuando vimos que el precio iba a seguir subiendo. En los últimos meses el petróleo ha dado saltos inimaginables", agregó Chávez en Maracaibo, 500 km al oeste de Caracas.



El vicepresidente de Cuba, Carlos Lage, quien asiste a esta cumbre de Petrocaribe, sostuvo de su lado que "no es tan grave que los precios del petróleo estén altos, si hubiera solidaridad en el mundo".



"Que los países ricos, que tienen el dinero y malgastan el petróleo, tengan que restringirse un poquito y consumir menos combustible y derrochar menos no es malo para el mundo, para que el combustible dure más", dijo Lage.



Petrocaribe, una iniciativa de Venezuela surgida en 2005, vende unos 200.000 barriles diarios de petróleo y derivados a 15 naciones del Caribe y Centroamérica con un mecanismo de pago de 50% de la factura a 90 días y el resto a un plazo de hasta 25 años a un interés del 1% anual, con dos años de gracia.



Hasta ahora, Petrocaribe agrupa a Venezuela, Cuba, República Dominicana, Belice, Jamaica, Surinam, Guyana, Granada, Bahamas, Dominica, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts and Nevis, Antigua y Barbuda, Nicaragua, Honduras y Haití.



En esta V cumbre, que será inaugurada el domingo, debe adherir Guatemala e ingresará como observador Costa Rica.