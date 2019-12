Mundo al Dia Jorge Eduardo Arellano

12 Julio 2008 |

3:48 p.m. |

END

Ofrecen recompensa por quíntuple asesinato en Bogotá

BOGOTÁ/AP

El alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, expresó ayer sábado su preocupación por un aparente caso de “limpieza social”, en el que cinco personas aparecieron muertas a tiros en una barriada al sur de la ciudad. Los cadáveres de cuatro hombres y una mujer, de entre 18 y 35 años, fueron encontrados esta madrugada en una calle de Ciudad Bolívar. La Policía metropolitana ofreció una recompensa equivalente a unos 8 mil dólares por datos que lleven a los responsables del asesinato. Las cinco víctimas se dedicaban a recoger desechos para venderlos como elementos para reciclar y eran, de acuerdo con vecinos de la zona, frecuentes consumidores de drogas, dijo el alcalde a la radio Caracol. “Es bastante preocupante... sería muy grave que fuera tema de limpieza social... esto desde ningún punto de vista se puede permitir”, dijo Moreno, refiriéndose a crímenes cometidos por desconocidos armados contra quienes consideran indigentes.



Hija de Pinochet postulará a concejala

SANTIAGO DE CHILE/AP

Luego de algunos intentos fallidos de postularse al Congreso, la hija mayor del ex dictador Augusto Pinochet, Lucía Pinochet Hiriart, aspira ser concejala de una de las comunas de Santiago. Lucía Pinochet, según revela el diario El Mercurio, quiere postularse como independiente por la elegante comuna de Vitacura, en el sector oriente de Santiago, en la elección nacional de octubre de alcaldes y concejales. La hija mayor del ex gobernante y su hermano Augusto, han intentado en anteriores elecciones parlamentarias postularse al Congreso, pero no lo lograron aparentemente por la falta de apoyo de los dos partidos derechistas. El diario dice que Lucía Pinochet se encuentra abocada a reunir las firmas necesarias para inscribir su postulación en esa región, de unos 80 mil habitantes primordialmente residencial, rodeada de jardines, plazas y paisajes.



Papa dice que quiere llamar la atención sobre el cambio climático

A BORDO DEL AVIÓN PAPAL/AP

El papa Benedicto XVI anunció ayer sábado que planea concienciar sobre el cambio climático, durante un peregrinaje de 10 días en Australia. El pontífice también dijo a los reporteros, mientras volaba hacia Sydney, que trabajará para “calmar y reconciliarse con las víctimas” de abusos sexuales por parte del clero católico, “tal y como hice en los Estados Unidos” este año. Menos de un hora después de la partida de Roma, el Papa visitó a los periodistas en la parte trasera del avión y conversó con ellos durante unos 15 minutos. Cinco periodistas le hicieron preguntas que ya habían sido enviadas al Vaticano esta semana.



Sudáfrica media en Zimbabue, tras fracasar sanciones

JOHANNESBURGO, SUDÁFRICA/AP

El fracaso de la campaña de Estados Unidos para que se impongan sanciones internacionales a líderes de Zimbabue, ha vuelto a dar relevancia a los esfuerzos del gobierno de Sudáfrica para poner fin a la crisis política mortífera en su vecino del norte. Entre tanto, persisten los interrogantes sobre si el presidente de Sudáfrica, Thabo Mbeki, es el mediador adecuado. Sudáfrica indicó su disposición a mediar durante las deliberaciones en las Naciones Unidas que concluyeron el viernes, cuando Rusia y China vetaron una propuesta de sanciones formulada por la delegación norteamericana. El embajador de Sudáfrica ante la ONU, Dumisani Kumalo, dijo que se estaban realizando reuniones entre el partido del presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, y la oposición, y que el mediador era Mbeki. Kumalo pidió a sus colegas en el Consejo de Seguridad que “dieran espacio” a ese diálogo.



Se forma tormenta tropical Elida frente a costa de México

MÉXICO/AP

Elida, la quinta tormenta de la temporada, se formó ayer sábado frente a la costa mexicana del Pacífico. Elida tenía vientos sostenidos de unos 65 kilómetros por hora (40 millas por hora), con ráfagas más fuertes, informó el Centro Nacional de Huracanes en Miami. Ayer por la mañana, Elida se encontraba a 355 kilómetros (220 millas) al sur de Puerto Ángel, México, y a 600 kilómetros (370 millas) al sureste de Acapulco. Se desplazaba al noroeste a 22 kph (14 mph) y se pronosticaba que permanecería en ese rumbo las próximas 36 a 48 horas.



Muere Tony Snow, ex secretario de prensa de Bush

WASHINGTON/AP

Tony Snow, un periodista y comentarista de derechas que fue secretario de prensa de la Casa Blanca durante el gobierno de George W. Bush, falleció de cáncer de colon, informó ayer sábado la emisora de televisión Fox. Snow tenía 53 años. Bush dijo en un comunicado que “Laura y yo sentimos profunda tristeza por la muerte de nuestro querido amigo Tony Snow. La familia Snow ha perdido a un esposo y padre amante. Y Estados Unidos ha perdido a un funcionario público abnegado y un hombre de carácter”. El periodista, que fue el primer anfitrión del programa de televisión “Fox News Sunday”, entre 1996 y 2003, dijo posteriormente que durante el gobierno de Bush “disfruté del trabajo más excitante e intelectualmente más aeróbico que jamás haya tenido”.



Delegados detallan verificación de desarme nuclear de Norcorea

BEIJING/AP

Los negociadores de seis naciones convinieron ayer sábado varias disposiciones para verificar el desarme nuclear de Corea del Norte, al abrir la etapa final de un tortuoso esfuerzo por eliminar las armas atómicas norcoreanas. El acuerdo, establecido en el tercer día de las conversaciones, exige a Corea del Norte que termine el desmantelamiento de su instalación nuclear principal a finales de octubre. Al mismo tiempo, Estados Unidos, China y otras tres naciones participantes, completarán la entrega prometida de combustible y otra ayuda económica. Además, los delegados acordaron la formación de un sólido equipo de expertos que visitará las instalaciones nucleares de Corea del Norte, revisará sus documentos y entrevistará a sus especialistas técnicos, indicaron en un comunicado leído por el representante de China, Wu Dawei, al final de la reunión.