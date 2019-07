Logran clonar embriones de simios adultos

Científicos de Estados Unidos y China han conseguido crear por primera vez embriones clonados a partir de simios adultos, algo que se había logrado en otros animales, aunque no en primates.



Según publica la revista "Nature", un equipo de científicos dirigido por Shoukhrat Mitalipov, investigador del Centro Nacional para la Investigación sobre Primates de Beaverton (EEUU), ha conseguido, en colaboración con un grupo chino, crear embriones clonados a partir de catorce ejemplares de macaco rhesus, de diez años.



En concreto, los investigadores han conseguido obtener en el laboratorio células cardíacas y neuronas cerebrales maduras, tras extraer células de embriones clonados.



Método nuevo para manipular óvulos



Mitalipov y su equipo introdujeron un método nuevo de manipulación de los óvulos de primate extrayendo el núcleo de un óvulo no fecundado e insertando en su lugar el de una célula madura de la piel de un adulto primate.



Los autores del trabajo sugieren que el "éxito" de la investigación en primates podría trasladarse a los seres humanos. En un artículo complementario al trabajo, Ian Wilmut, el "padre" de la primera oveja clonada, "Dolly", y la investigadora Jane Taylor ponen de relieve el "potencial" de las células madre, no sólo en el tratamiento de enfermedades, sino también para comprender la base genética de esas anomalías.



Willmut ha indicado que las células madre son "valiosas" para la investigación básica y el desarrollo de fármacos, y que podrían proporcionar nuevas formas de estudiar enfermedades hereditarias.



Los autores del trabajo intentaron implantar alrededor de un centenar de embriones clonados en los úteros de madres sustitutas de macaco pero sin lograr que naciera descendencia clonada. Para crear a la oveja "Dolly", el primer mamífero adulto clonado, se necesitaron 277 intentos.