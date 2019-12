Mundo al Dia Jorge Eduardo Arellano

Irán condena broma de McCain sobre cigarrillos para matar iraníes

TEHERÁN / AP

Irán condenó los comentarios del candidato republicano John McCain, después de que éste dijera en broma que exportar cigarrillos a Irán podría ser una manera de acabar con los iraníes, informaron los medios estatales del país ayer domingo. El vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mohammad Ali Hosseini, calificó los comentarios de lamentables e inapropiados en un comunicado enviado a la prensa y publicado el domingo por los diarios del país. ‘’Los comentarios de McCain sobre la indiscriminada destrucción de la nación de Irán no sólo demuestran su inestable estado mental, sino también su estilo belicista en política internacional’’, dijo el vocero en el portal de internet de Press TV, una cadena estatal de televisión en inglés.



Sin esclarecer confusa muerte de estudiante en Venezuela

CARACAS / AP

La muerte de un estudiante universitario registrada en confusas circunstancias en una protesta el jueves en Mérida, seguía sin ser esclarecida, y el rector del plantel dijo el domingo que se va a presionar ‘’hasta las últimas consecuencias’’ para que los culpables sean encontrados. La muerte del Douglas Rojas Jiménez, de 19 años, ha sido motivo de preocupación generalizada, y los estudiantes, sin distingos de ideologías, han advertido que efectuarán protestas si el crimen sigue sin esclarecer. El hecho se registró el jueves en la Universidad de Los Andes, ULA, en Mérida, a 650 kilómetros al suroeste de Caracas, cuando grupos de estudiantes de la Facultad de Medicina reclamaban por mayor seguridad en las calles ante una ola de violencia delictiva, y también demandaban la destitución de la decana de esa escuela universitaria.



Nueve soldados estadounidenses mueren en Afganistán

KABUL / AP

Un ataque de milicianos contra una pequeña base militar estadounidense en una zona remota de Afganistán mató a nueve soldados ayer domingo, en uno de los ataques más mortíferos contra tropas norteamericanas desde la invasión del 2001, dijo un funcionario occidental. Los milicianos dispararon ametralladoras, lanzagranadas y morteros desde casas y una mezquita en la aldea de Wanat, provincia de Kunar, una región montañosa fronteriza con Pakistán, dijo en una declaración la fuerza de la OTAN en Afganistán. El ataque contra el puesto, que es relativamente nuevo, comenzó a las cuatro y media de la mañana del domingo y duró casi todo el día.



Turquía: detienen a hombre por presunta participación en ataque

ESTAMBUL / AP

Las autoridades de Turquía arrestaron y acusaron este domingo a un hombre por su presunta participación en un ataque cerca del consulado de Estados Unidos en Estambul, informó la agencia noticiosa estatal Anatolia. El hombre, identificado sólo como Dursun P., fue acusado de pertenecer a una organización terrorista, dijo la agencia. Se ignora inicialmente cuál es el papel que habría desempeñado el acusado en el ataque del 9 de julio. En esa ocasión, varios hombres armados dispararon contra policías que custodiaban el edificio del consulado, matando a tres agentes. Tres de los atacantes también murieron en un tiroteo con la Policía.



Sugieren deportación de ex banqueros ecuatorianos

QUITO / AP

El Fiscal de la Nación, Washington Pesántez, consideró que la deportación desde Estados Unidos de los ex banqueros ecuatorianos William y Roberto Isaías sería un mecanismo más ‘’ágil’’ que la extradición, la cual se ha buscado sin éxito en los últimos años. En una entrevista exclusiva difundida ayer domingo por diario El Comercio, el fiscal se refirió a la situación penal de ambos hermanos, que abandonaron Ecuador en 2000 y se radicaron en Miami. La justicia ecuatoriana los ha pedido en extradición en un juicio por el cierre del banco Filanbanco en 1998, culpándolos de un daño multimillonario para los clientes. Es la primera vez que el fiscal alude a la posibilidad de la deportación, basado en un decreto del presidente Rafael Correa que prohíbe la renovación del pasaporte para quienes enfrenten procesos judiciales en el país de origen.



Olas causadas por tormenta Bertha azotan las Bermudas

HAMILTON, BERMUDAS / AP

El huracán Bertha se debilitó y se convirtió este domingo en tormenta tropical, mientras avanzaba por aguas cercanas a las Bermudas, pero los meteorólogos dijeron que el meteoro todavía podría causar daños en el archipiélago atlántico frente a la costa occidental estadounidense. El Servicio de Meteorología de Bermudas emitió un aviso de advertencia por la tormenta tropical. Dijo esperar que las bandas exteriores de Bertha afecten a las islas en los próximos días. El fin de semana, la mayoría de los turistas optaron por quedarse en las piscinas y caminar a lo largo de las playas en lugar de batallar con las fuertes olas. Las autoridades colocaron carteles avisando que las playas estaban cerradas.



Israel hará canje con Jezbolá el miércoles

JERUSALÉN / AP

El gobierno de Israel anunció ayer domingo que realizará un canje de prisioneros y cadáveres con el grupo político militar libanés Jezbolá a mediados de esta semana, poniendo fin a otro sangriento capítulo entre dos enemigos, dos años después de librar una guerra en Líbano. El servicio penitenciario de Israel dijo que el canje se realizará el miércoles. Se informó que Israel liberará a cinco libaneses, entre ellos el perpetrador de uno de los ataques más célebres en la historia del estado judío, a cambio de dos soldados capturados por Jezbolá en una incursión a través de la frontera que dio origen a la guerra de 2006. Israel cree que los soldados están muertos.