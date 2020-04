Tenazas de justicia se cierran sobre Olmert

La justicia israelí continúa sus investigaciones sobre Ehud Olmert, involucrado en un nuevo “caso” de corrupción que le dificulta aún más el ejercicio de su cargo de primer ministro.



Tres inspectores de la Policía israelí recibieron ayer lunes la consigna de continuar, por cuarta semana consecutiva, su investigación en Estados Unidos sobre escándalos que implican a Olmert, indicó a la AFP el portavoz de la policía, Micky Rosenfeld.



En un caso que salió a la luz el viernes, y que los medios de comunicación ya han bautizado “Viajes Olmert”, el jefe del gobierno supuestamente está implicado en una estafa de billetes de avión.



Presuntamente, Olmert presentó una decena de facturas diferentes a diversas organizaciones de beneficencia por un mismo viaje, cuando era alcalde de Jerusalén (1996-2003), y después ministro de Comercio e Industria (2003-2006).



Los investigadores de la Policía buscan en Nueva York, Las Vegas y Washington documentos contables y otras pruebas de una decena de desplazamientos al extranjero de Olmert.



Irregularidades en campaña electoral

También intentan fundamentar otro expediente en el que Olmert es sospechoso de “fraude”, “abuso de confianza” e irregularidades en la financiación de campañas electorales.



En una declaración realizada en mayo ante el tribunal del distrito de Jerusalén, el hombre de negocios americano Morris Talansky afirmó haberle dado más de 100,000 dólares en efectivo, en sobres, durante unos 15 años. El tan esperado contrainterrogatorio de Talansky por los abogados de Olmert deberá comenzar el jueves.



Un tercer caso de corrupción volvió a surgir el lunes con el interrogatorio de la ex jefa del gabinete de Olmert, Shula Zaken, sobre una transacción inmobiliaria dudosa del primer ministro.



Ehud Olmert es sospechoso de haberse beneficiado de una reducción de 300,000 dólares en 2004 por la compra de un apartamento en un barrio del oeste de Jerusalén a un contratista, y de haber utilizado a cambio sus relaciones para que éste obtuviera permisos para construir en un “lugar histórico”.



En total, se han abierto ya no menos de seis causas contra Olmert, alterando de forma considerable su imagen y su popularidad, y obligando al partido que dirige, el Kadima (centro), a convocar a elecciones primarias para mediados de septiembre en vista de una posible sucesión.



El consejero jurídico del gobierno, que también es el fiscal general, Menahem Mazuz, afirmó públicamente el domingo por la noche que no le correspondía pronunciarse sobre una posible suspensión de las funciones de Olmert.



“Mi papel no es nombrar o destituir a los jefes del gobierno”, declaró Mazuz.



No obstante, la carrera por la sucesión de Olmert ya ha comenzado.