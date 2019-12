Rescate en Colombia fue “buena suerte”

El éxito del rescate militar de Ingrid Betancourt y otros 14 secuestrados “fue más buena suerte que buena decisión’’ del gobierno colombiano, expresó el presidente Rafael Correa en una entrevista publicada ayer lunes.



“¿Qué hubiera pasado si todos los rehenes y los soldados que iban al rescate hubieran muerto, cuáles habrían sido los titulares? Gracias a Dios todo salió bien. Pero más fue buena suerte que buena decisión’’, dijo Correa al diario estatal El Telégrafo.



“Sé bien que un resultado positivo no necesariamente es el fruto de una decisión correcta, sino de tener buena suerte... En todo caso, muy bien por Colombia, por Ingrid, por el gobierno de Uribe’’, señaló.



Consultado sobre la posibilidad de una mediación de Betancourt para que Ecuador y Colombia restablezcan sus relaciones rotas hace cuatro meses, Correa dijo que “ella es libre de hacer lo que quiera, pero los problemas son más de fondo’’.



Ecuador decidió romper sus relaciones con Colombia dos días después de la incursión militar colombiana el 1 de marzo a territorio ecuatoriano para atacar un campamento de las FARC. En la operación murió el alto jefe rebelde Raúl Reyes.



Refiriéndose a sí mismo, Correa negó que el problema con Colombia sea “la tozudez, la inmadurez del presidente Correa que le cae mal Uribe y no quiere restablecer relaciones’’.



Uribe los ha despreciado

“Hemos sido despreciados sistemáticamente por el gobierno colombiano ... (y) mientras no haya un cambio sustancial en el comportamiento del gobierno colombiano no reanudaremos relaciones’’, sostuvo Correa, quien acusó a Uribe de “prepotencia’’.



Anticipó que “estamos agotando todas las instancias diplomáticas para luego ir a los tribunales internacionales’’ a demandar a Colombia por la incursión del 1 de marzo, para exigir la entrega de vídeos y otras evidencias de esa operación y para pedir reparaciones para la familia de un ecuatoriano muerto en el ataque y que tenía relaciones con las FARC.



Sobre el acercamiento entre Uribe y el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en un esfuerzo por mejorar las relaciones entre las dos naciones, Correa opinó que “en buena hora si puede tener relaciones muy armónicas con Colombia, ellos (Venezuela) no fueron los bombardeados, fuimos nosotros’’.



Correa y Chávez se reunirán el martes en Ecuador a propósito de la creación de una empresa mixta para construir una gran refinería en la costa ecuatoriana.