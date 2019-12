El escritor colombiano Gabriel García Márquez y su esposa Mercedes encontraron al convaleciente Fidel Castro “lúcido”, “cariñoso” y “relajado” cuando lo visitaron la semana pasada, según contaron a un grupo de amigos, informó este lunes el diario Granma.



Se habló “de muchos temas con muchísima profundidad y lucidez”, relató el Premio Nobel de Literatura al grupo, en el cual se encontraba el periodista cubano Gabriel Molina, autor de la información del periódico oficial.



“Estaba cariñoso y relajado. Se habló de todo... de Birán (localidad natal de Castro, en el este de Cuba)”, expresó por su parte Mercedes Barcha, en el mismo círculo de amigos.



La visita a Castro, celebrada el martes pasado en el sitio no revelado donde convalece de su enfermedad, duró cinco horas y media e incluyó almuerzo, según narró el propio líder cubano en un artículo que publicó el miércoles.



“Lo que escribió Fidel me dejó frío, helado. Tengo la impresión de haberle conocido ayer. Nunca lo había visto así, tan cariñoso”, manifestó García Márquez, quien mantiene una amistad con Castro de casi medio siglo.



Las horas más agradables desde que enfermó

En su comentario, Fidel Castro, que cumplirá 82 años en agosto, dijo haber pasado con “Gabo” y Mercedes “las horas más agradables” desde que hace dos años enfermó y debió alejarse del poder, tras casi medio siglo de gobierno.



“Nuestra amistad fue fruto de una relación cultivada durante muchos años en que el número de conversaciones, siempre para mí amenas, sumaron centenares”, comentó el líder comunista, que renunció a la presidencia en febrero y es sustituido por su hermano Raúl.



Durante años, encontrarse con “Gabo” “se convertía en una receta contra las fuertes tensiones en que de forma inconsciente, pero constante, vivía un dirigente revolucionario cubano”, narró el ex presidente.



Desde marzo de 2007 Castro se dedica a publicar artículos de prensa, que ya pasan del centenar, a leer, a meditar y a escribir sus memorias, según ha dicho, además de un estricto plan de ejercicios y dieta.