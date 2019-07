Ex-presidente Pérez envía carta de pena al Rey

El ex presidente venezolano Carlos Andrés Pérez expresó en una carta enviada al Rey Juan Carlos de España su "rechazo" al "indecoroso" y "vergonzoso incidente provocado" por el gobernante del país, Hugo Chávez, en la Cumbre Iberoamericana de Chile, informaron medios locales.



El ex presidente socialdemócrata, a quien Chávez intentó derrocar con un fallido golpe militar en febrero de 1992, y que gobernó su país desde 1974 a 1979 y de 1989 a 1993, envió una carta al monarca español fechada el 15 de noviembre en la ciudad de Miami (EEUU), y que publicó hoy la cadena privada de noticias "Globovisión" en su página web.



Pérez, de 85 años, dijo en su misiva sentirse "como venezolano especialmente apenado" por el "vergonzoso incidente provocado por el teniente coronel Hugo Chávez durante la clausura de la reciente Cumbre Iberoamericana, que con toda razón ha recibido fuertes criticas".



Citó al escritor mexicano Carlos Fuentes, quien en declaraciones a la prensa dijo que le "pareció que ya era tiempo de que alguien perdiera la paciencia con Chávez", y expresó su complacencia porque haya sido "el Rey, ante una arremetida grosera de este personaje burdo, prepotente, ignorante que se llama Hugo Chávez".



"Creo que esta declaración resume lo que pensamos y sentimos los demócratas del mundo", afirmó en la carta Pérez, destituido de la Presidencia en 1993 por un caso de corrupción que le valió una condena de dos años y cuatro meses de arresto domiciliario.



Agregó que "como ex presidente que siempre mantuvo una relación estrecha y cordial con los gobiernos de España y especialmente con usted, debo manifestarle mi rechazo a la indecoroso comportamiento del teniente coronel Chávez".



Pérez también reiteró en la carta su "amistad y respeto" por el monarca español, sentimientos que, a juicio de Pérez, el Rey "ha sabido ganarse en todo el mundo".



Chávez, que anunció el martes que somete a "revisión profunda" las relaciones con España, reiteró el viernes que "lo menos" que espera es que el Rey de España le ofrezca "excusas" porque lo "agredió" durante una sesión de la Cumbre de Santiago.



El mandatario, que también dijo el viernes que no quiere que se agrave la polémica con Madrid, sostuvo que espera que el Rey "de alguna manera reconozca que él se extralimitó, que él hizo algo inadecuado" al mandarlo a callar durante una sesión plena de la Cumbre.



El presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, dijo que trabaja para recuperar el clima de confianza con Venezuela y que, en los asuntos exteriores, el Gobierno actúa "con respeto y desde el respeto, con diálogo, y con firmeza cuando sea necesario".