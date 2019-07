"Ni un millón de reyes me harán callar"

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, afirmó que no tiene "ningún conflicto con España", pero reiteró que el Rey Juan Carlos "debería disculparse por el gravísimo error" que, en su opinión, cometió en Santiago de Chile al mandarle callar.



"No habrá un millón de reyes que me hagan callar", afirmó Chávez, en un discurso ante miles de estudiantes partidarios suyos que se movilizaron en Caracas para expresar su apoyo al proyecto de reforma constitucional que impulsa el presidente venezolano.



Ante la multitud, concentrada frente al Palacio presidencial de Miraflores, sede del Ejecutivo, Chávez dijo que no tenía conflicto con España "pero Venezuela se respeta y el Rey de España debe respetar a Venezuela".



"Nosotros queremos a España...al pueblo español y respetamos a España y sus instituciones", manifestó el presidente venezolano.



Chávez, que comentó en su intervención su gira por varios países, que concluyó hoy con su regreso a Caracas, habló de su escala en Lisboa anoche y se refirió a la "gran comunidad portuguesa" que hay en Venezuela y que calificó de "muy querida".



Siguió inmediatamente con un saludo "también" a la comunidad española en este país e insistió, como lo ha hecho en los últimos días, en que no hay conflicto con Madrid pero espera disculpas del Rey de España.