Al menos 13 muertos en ataques simultáneos en la India

Al menos trece personas murieron y cerca de 60 resultaron heridas al estallar de forma casi simultánea varias bombas en las ciudades indias de Benarés, Faizabad y Lucknow, todas ellas en el norte del país, en ataques dirigidos contra distintas oficinas judiciales.



Las explosiones tuvieron lugar entre las 13.00 y las 13.30 hora local (entre las 07.30 y las 08.00 GMT), cuando en los tribunales de las tres ciudades había gran movimiento de abogados que entraban y salían coincidiendo con la hora del almuerzo.



El mayor número de víctimas se produjo en la localidad sagrada de Benarés, donde tres bombas estallaron cerca de la sede del tribunal municipal, con el resultado de al menos nueve muertos y unos 45 heridos, según las autoridades locales.



Casi al mismo tiempo, otras dos explosiones cerca del tribunal de la ciudad de Faizabad, a unos 175 kilómetros de Benarés, causaban la muerte a cuatro personas y heridas a al menos catorce.



Las dos ciudades están en la región norteña de Uttar Pradesh, la más poblada de la India y en cuya capital, Lucknow, hizo explosión otro artefacto, colocado a su vez cerca del tribunal civil, que no causó víctimas por ser "de baja intensidad", según los investigadores.



Fuentes policiales indicaron que las bombas estaban colocadas en bicicletas aparcadas cerca de los tribunales y, aparentemente, llevaban temporizadores para que explotaran casi al mismo tiempo.



La jefa del gobierno regional de Uttar Pradesh, Mayawati, dijo que no había informaciones previas que apuntasen a la posibilidad de estos ataques, lo que criticó como un "fallo de las agencias de inteligencia".



La Policía indicó que por ahora no hay confirmación sobre la autoría de los ataques, aunque un grupo que se hace llamar "Indian Muyahidín" los reivindicó en un correo electrónico enviado a un canal de televisión indio, al parecer pocos minutos antes de las explosiones.



Las autoridades están comprobando la veracidad de este mensaje que, según fuentes de la investigación citadas por el canal NDTV, procedía de una cuenta de correo electrónico francesa.



En su reivindicación, "Indian Muyahidín" aseguraba haber sido también responsable de las dos explosiones en la ciudad de Hyderabad (sur) que el pasado agosto causaron 42 muertos y 70 heridos, y que las autoridades atribuyeron entonces a "grupos terroristas internacionales de Pakistán y Bangladesh".



Fuentes de la investigación citadas por el canal indio CNN-IBN señalaron por su parte que los atentados de hoy podrían estar relacionados con el reciente arresto de tres militantes del grupo islámico Jaish-e-Mohammed en Lucknow.



Intentaban secuestrar a un político



Los rebeldes, que tenían explosivos, rifles, granadas y sistemas de detonación, tenían supuestamente la intención de secuestrar a un político de alto nivel, posiblemente Rahul Gandhi, hijo de la presidenta del gobernante Partido del Congreso, Sonia Gandhi.



Cuando comparecieron ante los tribunales de Lucknow, el pasado día 17, los trece militantes protagonizaron un violento altercado con el colectivo de abogados, por lo que las autoridades no descartan que los ataques de hoy fueran una represalia por las detenciones y por aquellos sucesos.



Piden mejor seguridad



El presidente del colegio de abogados de Lucknow, Sadeer Bhatia, denunció que los letrados han pedido en varias ocasiones "mejor seguridad" en las instalaciones judiciales y que se registre exhaustivamente a quienes entran y salen, "pero eso no ha ocurrido", criticó.



Tras los ataques, numerosos abogados se manifestaron en la capital de Uttar Pradesh para reclamar mayor seguridad y amenazaron con paralizar todos los procesos si las autoridades no les ofrecen mayor seguridad.



La India ha sufrido numerosos atentados con bombas en lo que va de año, el más sangriento de ellos ocurrido el pasado febrero en un tren que viajaba de Nueva Delhi hacia la ciudad paquistaní de Lahore, en el que murieron 67 personas.