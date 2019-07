Famosos huyen ante un segundo gran incendio en Malibú

Varias estrellas de Hollywood estaban entre las 10 mil personas evacuadas ayer del balneario Malibú, mientras los incendios impulsados por el viento seguían asolando esta zona de California, dejando 35 mansiones en cenizas y amenazando otro centenar de viviendas.



El fuego irrumpió en la sierra escarpada que circunda Malibú a las 03:30 locales (11:30 GMT) indicaron fuentes oficiales, y se dispersó rápidamente a lo largo y ancho de miles de hectáreas de paja seca, al tiempo que poderosos vientos del desierto, de hasta 50 millas por hora, soplaban con intensidad.



A las 10:30 (18:30 GMT) unas 2 mil 200 hectáreas ya habían sido arrasadas por las llamas que ardían alocadamente, indicaron funcionarios del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles.



Unos mil 700 bomberos fueron desplegados para combatir los fuegos, apoyados con 23 aviones, incluyendo helicópteros cisternas y un DC-10 que azotaba los infiernos con retardantes antifuego.



El supervisor del Condado de Los Ángeles, Zev Yaroslavsky, afirmó durante una conferencia de prensa que 10 mil residentes habían sido evacuados del lugar. Se reportó un solo herido: un bombero que recibió quemaduras que no serían serias.



Los medios locales informan que actores como Matthew McConaughey y Minnie Driver estaban entre los evacuados, al tiempo que la casa del guitarrista Flea, de los Red Hot Chili Peppers, resultó destruida por las llamas.



Yaroslavsky sostuvo que los vientos que afectan la región se fueron calmando la tarde de ayer, lo que levantó el ánimo de los bomberos.



Sin embargo, alertó que la situación puede cambiar en cualquier momento. “Es una situación muy dinámica y peligrosa”, le dijo a los periodistas.



Vientos se calman, pero peligro persiste



“Los vientos se han calmado, pero debemos advertirle a todo el mundo que pueden volver en cualquier momento. No significa que la gente esté fuera de peligro”. La causa del incendio no se sabe aún, indicó.



Se trata del segundo incendio que afecta Malibú en menos de un mes, tras el devastador incendio en octubre que consumió 4,565 hectáreas, seis casas, dos comercios y una iglesia.



Malibú, 30 kilómetros al oeste de Los Ángeles, es el lugar de residencia de célebres figuras del espectáculo como Sting, Jennifer Aniston, Mel Gibson, Robert Redford, Bárbara Streisand, Cher y Richard Gere, entre otros.



Los incendios del mes pasado se encuentran entre los más devastadores de la historia de California, ya que dejaron un saldo de ocho personas muertas, la destrucción de 2 mil casas, el desplazamiento de 640 mil personas y provocaron pérdidas por mil millones de dólares.



Los Ángeles atraviesa un período de récord a la baja en cuanto a lluvias registradas; tan sólo un quinto del promedio, y el más bajo desde que comenzaron las mediciones, 130 años atrás.