Protestas en Rusia

El encarcelamiento del opositor ruso y ex ajedrecista Garry Kasparov, candidato a las elecciones presidenciales de 2008, supone un endurecimiento del régimen de Vladimir Putin y la apertura de la caza de los "chacales", como describió el presidente ruso a los opositores.



Kasparov, líder del movimiento Otra Rusia, fue detenido el sábado durante una manifestación en Moscú y condenado a cinco días de encarcelamiento por conducir una protesta no autorizada.



Chacales



Boris Nemtsov, del partido liberal SPS, también fue brevemente detenido este domingo durante una manifestación en San Petersburgo. "Desgraciadamente, en nuestro país hay gente que son como chacales de las embajadas extranjeras", dijo Putin el miércoles a sus partidarios.



"Volverán a salir a la calle. Lo aprendieron de especialistas occidentales", agregó. Al día siguiente, la prensa interpretó sus acusaciones como el pistoletazo de salida para "la caza de los enemigos" de Rusia, algo que los analistas habían predicho que ocurriría.



"Todo ésto está relacionado, el modo en que Putin se refiere a nosotros y la detención de Kasparov", estimó el domingo Marina Litvinovich, de Otra Rusia. "Es la realización del 'Plan Putin'", agregó, recordando el lema electoral del partido gobernante.



"Putin ha calificado muy explícitamente a sus opositores de enemigos del pueblo y agentes de Occidente", estimó Vladimir Pribylovski, del centro de estudios políticos Panorama.



"Por supuesto, la detención de Kasparov tenía base legal. Pero normalmente no tocan a Kasparov, a los líderes de la oposición que como él son mundialmente conocidos", agregó.



"Pero visto el precio del petróleo, se ríen de la opinión que Occidente pueda tener de ellos", estimó Pribylovski.



"El discurso de Putin (contra los chacales), es el signo de que la campaña estaba apagada, que no pasaba gran cosa y había que animarla" con lo de los "enemigos del pueblo", estimó Boris Kagarlitski, director del Instituto de los Problemas de la Globalización.



"La situación actual es ideal, satisface a todo el mundo, tanto a Putin como a Kasparov", que puede presentarse como una víctima política, aseguró, admitiendo que normalmente los líderes de la oposición no son detenidos en manifestaciones.



Se multiplican los ataques



En los últimos días se multiplicaron los ataques a los críticos del Kremlin. Oleg Orlov, presidente de la organizacion no gubernamental Memorial fue secuestrado el viernes por la noche junto a tres periodistas en Inguchia, en el Cáucaso ruso.



Los cuatro fueron liberados horas más tarde en pleno campo y tras haber sido golpeados. Para Orlov, las declaraciones de Putin equivalen a una "carta blanca" y citó el caso del reciente asesinato de Farid Babayev.



Babayev era un candidato local del partido Yabloko en Daguestán que fue tiroteado el miércoles y murió el sábado al no recuperarse de sus heridas.