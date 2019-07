Constitución aprobada en Bolivia nace en medio de disturbios

La constitución del presidente boliviano, Evo Morales, aprobada en un cuartel militar de Sucre sólo por sus fieles, nació herida de muerte, en medio de disturbios, y difícilmente superará su déficit de legitimidad, aseguran analistas, diplomáticos y varios medios de prensa.



El diario paceño "La Razón" destaca el domingo que los constituyentes del partido de Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS), "atropellaron el reglamento" de la Asamblea al saltarse anoche varios pasos del procedimiento establecido.



Recluidos en un liceo militar, cercados por disturbios que causaron un muerto y más de cien heridos, algunos muy graves, los oficialistas aprobaron el nuevo texto sin leerlo, a mano alzada, en primera instancia (falta la ratificación artículo por artículo).



Refundar Bolivia



La nueva carta magna, con la que el izquierdista, nacionalista e indigenista Morales promete "refundar Bolivia", tuvo el voto de 136 de los 255 asambleístas elegidos en julio de 2006, en comicios en los que el MAS tuvo el 50,7 por ciento de los votos y 137 escaños.



Toda la oposición y los líderes de varias regiones rechazaron de inmediato la nueva constitución y argumentaron que se ignoró a medio país y fue aprobada "bajo fusiles" y con "sangre en las calles".



El ex presidente conservador Jorge "Tuto" Quiroga (2001-02) tildó de "vergonzosa teatralización" la sesión que protagonizaron los partidarios de Morales en la Asamblea Constituyente.



Morales y sus colaboradores recibieron llamadas de gobiernos de países preocupados por la situación, revelaron a Efe fuentes diplomáticas que, por otra parte, dudan de que el nuevo texto constitucional salga adelante con medio país en contra y un déficit de legitimidad por la forma en que fue aprobado.



El presidente del Comité Cívico de la próspera región oriental de Santa Cruz, Branco Marinkovic, envió una carta al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon; al de la OEA, José Miguel Insulza, y al nuncio apostólico de Bolivia, Ivo Scapolo, entre otros, para denunciar a Morales por uso de violencia represiva y atentado contra la democracia.



"Se promueve "el tránsito hacia un Estado totalitario" con "uso de una violencia solamente vista en gobiernos (de) tiranos y fascistas", dice la carta de Marinkovic, que también acusa al mandatario de "buscar la confrontación racial e ideológica".



La Razón señala el domingo en su editorial que "los líderes de ambos lados (...) parecían decididos a llevar su confrontación hasta los últimos extremos, lo que finalmente sucedió en una violenta jornada en Sucre".



MAS se impone con sangre



"El MAS impone con sangre su constitución", destaca El Deber, de Santa Cruz, y Los Tiempos, de Cochabamba, asegura en su editorial que la democracia boliviana "está de luto".



El Gobierno de Morales "lamentó" hoy la muerte de un joven abogado en los disturbios de Sucre y pidió una "investigación imparcial" para determinar responsabilidades.



Según la agencia estatal ABI, portavoces oficiales insistieron en que "por ninguna razón se instruyó a la Policía el uso de armas de fuego letales".



El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, responsabilizó de la violencia en Sucre, que siguió durante la noche, a la "ultraderecha", según dijo, liderada por el ex presidente Quiroga.



Para ese funcionario, Quiroga, líder de la mayor alianza opositora, Poder Democrático y Social (Podemos), "debe responder (a) una serie de interrogantes en torno a la violencia ejercida contra los constituyentes".



Morales preocupado



Morales "está muy preocupado" por lo ocurrido en Sucre, aseguró el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.



El ex presidente Quiroga dijo en una entrevista con Efe que la democracia fue "acuartelada" y que la propuesta constitucional de Morales fue aprobada según "el mal ejemplo del presidente de Venezuela, Hugo Chávez".



Agregó que la aprobación "en grande" (primera instancia) de la nueva constitución no implica "nada", porque falta su ratificación "en detalle" y "en revisión" (además debe ser sometida a referendo, según la legalidad vigente).



Quiroga anunció que Podemos, que controla el Senado, hará lo necesario para procesar a las autoridades del Gobierno de Morales y a los militares que permitieron a la mayoría oficialista deliberar en un cuartel para aprobar la nueva constitución "bajo bayonetas".



El constituyente centrista Samuel Doria Medina opina que "ahora es fundamental evitar que continúe la confrontación" y suspender las reuniones de la Asamblea, cuya presidenta, la campesina quechua Silvia Lazarte, designada por Morales, convocó nuevamente a sesión para el domingo.