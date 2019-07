"Constitución de Evo Morales vale tanto como papel higiénico usado"

El ex presidente conservador Jorge Quiroga, líder de la principal alianza de la oposición en Bolivia, afirmó que el proyecto de Constitución del mandatario del país, Evo Morales, aprobado anoche sólo por sus fieles en un cuartel de Sucre, "vale tanto como papel higiénico usado".



"Es un pedazo de papel que vale tanto como papel higiénico usado; no sirve absolutamente de nada", dijo Quiroga a periodistas en La Paz.



Recluidos en un liceo militar y sin un solo opositor, los oficialistas aprobaron el sábado el nuevo texto constitucional en primera instancia, sin leerlo y a mano alzada, con los votos de 136 de los 255 constituyentes, aunque quedan pendientes la aprobación artículo por artículo y la ratificación en referendo.



La aprobación se produjo en medio de violentas protestas en Sucre, la sede de la Asamblea Constituyente, que ya causaron al menos tres muertos y 130 heridos.



Se ignoró a medio país



Toda la oposición, los líderes de varias regiones, asociaciones empresariales y otros sectores rechazaron de inmediato el nuevo texto y argumentaron que se ignoró a medio país y fue aprobado "bajo fusiles" y con "sangre en las calles".



Líderes de partidos, organizaciones cívicas y asociaciones de empresarios están reunidos este fin de semana para ver cómo responden a lo que consideran un "golpe de mano" de Morales para imponer la visión de la mitad de los bolivianos, en lo que califican como una violación del reglamento de la Asamblea.



Quiroga (2001-02) criticó la "cruel y sádica represión" que han sufrido los sucrenses y acusó al gobierno de persistir en su "retórica de guerra".



Por su parte, el constituyente y líder de la centrista Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, comentó que la nueva Constitución debería ser "el reflejo de un pacto social y no puede escribirse con sangre".



Abogó por buscar "serenidad" e intentar "pacificar" al país, para afrontar después cómo resolver los problemas de la Constituyente, que, a su juicio, tienen solución.



El gobernador opositor de la región central de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, reiteró que debe haber un referendo para preguntar al pueblo si quiere "que Evo siga siendo presidente".



El presidente del Comité Cívico de la próspera región oriental de Santa Cruz, Branco Marinkovic, envió una carta al secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon; al de la Organización de Estados Americanos, OEA, José Miguel Insulza, y al nuncio apostólico de Bolivia, Ivo Scapolo, entre otros.



En la misiva, Marinkovic denuncia a Morales por uso de violencia represiva y atentado contra la democracia.