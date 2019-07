Evo Morales seguro del éxito de su Constitución

25 Noviembre 2007 |

4 p.m. |

EFE

El presidente boliviano, Evo Morales, dijo que es segura la ratificación de su proyecto de nueva Carta Magna, pese a ser aprobado por solo 136 de los 255 constituyentes, mientras el ex mandatario y líder opositor Jorge Quiroga afirmó que "vale tanto como papel higiénico usado".



En un mensaje transmitido por la televisión estatal, Morales declaró que su propuesta "será refrendada y aprobada mediante un referéndum del pueblo boliviano".



Aludía a la votación fijada en la legislación vigente para validar la nueva Constitución, que antes deberá aprobarse artículo por artículo y en una revisión, si la Asamblea Constituyente logra reunirse de nuevo en su sede de Sucre.



Recluidos en un liceo militar de Sucre y sin un solo opositor, en medio de disturbios que causaron tres muertos y más de 130 heridos, los oficialistas aprobaron el sábado el nuevo texto constitucional en primera instancia, sin leerlo y a mano alzada.



Evo no se refirió a la violencia



Morales obvió las denuncias de la oposición de que esa aprobación es ilegal y no se refirió tampoco en concreto a los fallecidos, dos manifestantes y un policía linchado, pero pidió una investigación "urgente e imparcial" para dar con los responsables de los disturbios.



También solicitó tranquilidad a los sucrenses, lamentó "los hechos de sangre" y señaló que su gobierno no ordenó a las fuerzas de seguridad usar armas de fuego en las manifestaciones.



El mandatario acusó al ex presidente Quiroga, jefe de la alianza derechista Poder Democrático y Social (Podemos), de haber promovido y "previsto" la violencia en esa ciudad, capital oficial pero no efectiva de Bolivia.



Por su parte, Quiroga afirmó que el proyecto de Constitución de Morales "es un pedazo de papel que vale tanto como papel higiénico usado; no sirve absolutamente de nada".



Se desconocen los textos



La sesión en la que se aprobó el documento fue maratoniana y, antes de la votación, los constituyentes del oficialismo se limitaron a leer sólo el índice de la nueva Carta Magna y algunos informes temáticos, por lo que hasta ahora se desconocen los textos aprobados.



El diario paceño La Razón destacó que los constituyentes afines a Morales "atropellaron el reglamento" de la Asamblea, al saltarse varias de sus normas.



El jefe de Estado dijo que la nueva Constitución garantiza las autonomías departamentales e indígenas, pone "candados" a la nacionalización de los hidrocarburos y declara como "derecho humano" los servicios básicos de agua, energía y telecomunicaciones, para que no sean negocios privados.



Durante las protestas en Sucre murieron Gonzalo Durán, abogado de 29 años, quien recibió el sábado un disparo en el pecho; el joven Juan Carlos Serrudo, fallecido por traumatismo en el tórax, y el policía Jimmy Quispe Carazas, linchado en la madrugada por un turba en las calles.



Las manifestaciones violentas remitieron en su intensidad en la tarde de este domingo, luego de que la policía abandonó Sucre y tras los llamamientos formulados por líderes de la ciudad a los universitarios para detener las protestas.



"Cruel y sádica represión"



Quiroga criticó la "cruel y sádica represión" que han sufrido los sucrenses y acusó al gobierno de persistir en su "retórica de guerra".



Líderes de partidos, organizaciones cívicas y asociaciones de empresarios se reunieron para ver cómo responden a lo que consideran un "golpe de mano" de Morales para imponer la visión de la mitad de los bolivianos, en lo que califican como una violación del reglamento de la Asamblea.



El partido de Morales, el Movimiento al Socialismo, MAS, obtuvo en los comicios de 2006 para integrar la Constituyente el 50,7 por ciento de los votos.



El gobernador opositor de la región central de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, reiteró que debe haber un referendo, pero no para el proyecto constitucional del MAS, sino para preguntar al pueblo si quiere "que Evo siga siendo presidente".