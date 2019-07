Piden a Chávez "no incendiar el continente"

25 Noviembre 2007 |

El presidente colombiano, Álvaro Uribe, le pidió el domingo a su colega venezolano, Hugo Chávez, no incendiar "el continente", al tiempo que lo acusó de promover un "proyecto expansionista que no tendrá entrada en Colombia".



En la más dura respuesta contra el gobierno venezolano que "metió en un congelador las relaciones con Colombia", Uribe expresó que la mediación del presidente Chávez estaba más interesada "en posibilitar un gobierno con influencia del terrorismo en Colombia, que en ayudarnos a superar la tragedia de los secuestrados y conseguir la paz.



Uribe, que estaba en una población del norte de Colombia, agregó que "la verdad con testigos, es que no se puede incendiar el continente como usted lo hace hablando un día contra España, al otro día contra Estados Unidos, maltratando un día a México, al siguiente al Perú, en la mañana, después, a Bolivia".



Y agrega que "no se puede maltratar al continente, incendiarlo como usted lo hace, hablando de imperialismo, cuando usted, basado en su presupuesto, quiere montar un imperio".



En cuando al papel de mediador que venía ejerciendo Chávez, Uribe remarcó que "nosotros necesitamos una mediación contra el terrorismo y no legitimadores del terrorismo".



Bogotá dio por terminada la gestión de mediación del presidente Chávez y la senadora colombiana Piedad Córdoba en la búsqueda de un canje de 45 secuestrados en poder da las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, por medio millar de rebeldes presos.



Hiere la dignidad del pueblo



Uribe también le dijo a Chávez que cuando no se tienen argumentos y "se apela a lo insultos como usted lo hace, se afectan no solo las relaciones internacionales, sino que en este caso, usted con sus insultos y su falta de argumentos hiere la dignidad del propio pueblo de Venezuela que usted representa".