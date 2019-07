Hasta que Rey no se disculpe "congela" relaciones con España

25 Noviembre 2007 |

5:49 p.m. |

EFE

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, dijo que hasta que el Rey de España no presente disculpas, él congela las relaciones con España, en un acto en el que estaba hablando de Colombia.



Hizo esta afirmación, sin más comentarios, al intervenir en la inauguración de un proyecto de desarrollo agrario cerca de la ciudad de Maracaibo, en el oeste de Venezuela, en la que dijo que metió "en el congelador" las relaciones con Colombia tras la suspensión de su labor mediadora con las FARC.



"Es como el caso de España, pues. Hasta que el Rey de España no se disculpe, yo congelo las relaciones con España, porque aquí hay dignidad...dignidad", afirmó Chávez, quien ha venido insistiendo desde la Cumbre Iberoamericana de Santiago de Chile que el monarca español debe disculparse por haberle mandado a callar en la reunión.



Hace tres días, Chávez dijo que el Rey Juan Carlos "tiene que reconocer que él se equivocó" cuando le dijo "Por qué no te callas" en la cumbre de Santiago cuando él interrumpía al presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero.



"Tiene la obligación moral, humana y política de ofrecer sus excusas", afirmó el presidente venezuela, quien a raíz del incidente en la cumbre indicó que está "revisando" las relaciones con España, aunque también afirmó que no quiere "conflicto" con Madrid.