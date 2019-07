"Uribe, vocero de la oligarquía antibolivariana"

26 Noviembre 2007 |

2 p.m. |

EFE

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, arremetió este lunes contra su homólogo colombiano Alvaro Uribe, a quien calificó como "vocero de la oligarquía antibolivariana", en una reunión con el alto mando militar.



"Saben lo que ha pasado en estos últimos días en Colombia. Una oligarquía que no quiere paz y cree que va a jugar con nosotros. No va a jugar con nosotros ni una oligarquía colombiana ni ninguna otra. Venezuela se respeta", sostuvo Chávez en un discurso transmitido por la televisora estatal VTV.



El presidente venezolano se refirió a declaraciones de Uribe, en las cuales el mandatario colombiano lo acusó de tener "planes expansionistas" en América Latina y criticó su visión de la historia de la independencia en América, especialmente sobre el libertador Simón Bolívar.



"Yo lo que he hecho es poner en su sitio al presidente de Colombia. Llegó el momento de desenmascararlo. Él no quiere paz. Es un vocero de la oligarquía santanderista y antibolivariana", enfatizó Chávez.



"El presidente de Colombia dice que yo estoy irrespetando la historia. El que mandó a matar a Bolívar se llamó Francisco de Paula Santander y Bolívar le perdonó la vida, le conmutó la pena de muerte por el exilio", agregó.



Los presidentes de Colombia y Venezuela se enzarzaron en una agria polémica en los últimos días, luego de que Uribe cesó a Chávez como mediador en la búsqueda de un intercambio de 45 rehenes de las guerrilleras FARC por 500 rebeldes presos.



Según Chávez, con la búsqueda del intercambio humanitario Uribe "se puso con dificultad una máscara que no pudo sostener más".



El presidente venezolano anunció el domingo que las relaciones con Colombia han quedado "congeladas", aunque no se ha precisado el alcance de esa medida. Venezuela y Colombia comparten una frontera de más de 2 mil kilómetos de longitud, y su intercambio comercial debe cerrar este año en 5 mil millones de dólares.