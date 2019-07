Chávez rompe con Colombia

28 Noviembre 2007 |

2:39 p.m. |

AFP

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, dijo este miércoles que mientras el presidente Álvaro Uribe gobierne "no tendré ningún tipo de relación ni con él ni con el gobierno de Colombia".



"Mientras el presidente Uribe, un presidente que es capaz de mentir descaradamente, de irrespetar a otros presidentes (...), sea presidente, yo no tendré ningún tipo de relación ni con él ni con el gobierno de Colombia", dijo Chávez durante un acto proselitista.



El mandatario venezolano, que llamó el martes a consultas a su embajador en Bogotá, lamentó que Uribe suspendiera su papel de mediación en un canje humanitario en Colombia, "cuando estábamos a punto de lograr una primera solución", dijo este miércoles.



Una crisis diplomática entre ambos países se desató tras la abrupta suspensión que Uribe hizo el pasado jueves de la mediación que Chávez venía realizando desde agosto, en búsqueda de un canje de rehenes de la guerrilla de las FARC por rebeldes presos, propuesto por el grupo insurgente.



Chávez, que durante las últimas semanas ha iniciado una campaña con la frase "Venezuela se respeta", reveló que el líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, marxistas), Manuel Marulanda, "me iba a entregar un primer grupo (de secuestrados) antes de fin de año".



También agregó que "el siguiente paso era ir a conversar con Marulanda al Caguán, que el mismo Uribe aceptaba con la condición que liberaran a un primer grupo", dijo Chávez.



El mandatario venezolano dijo que en Washington se "encendieron las alarmas" ante el avance de las negociaciones, y por eso Bogotá decidió poner fin de manera unilateral al papel de mediador de Chávez.



Uribe fue reelegido en 2006 con el 60% de los votos, y su segundo mandato finaliza en 2010.



Chávez diferenció al gobierno de Colombia del pueblo colombiano.



Ama a Colombia, dice



"Pero, como ustedes lo saben, nosotros amamos a Colombia, y estos dos brazos y este corazón estarán abiertos siempre al pueblo colombiano, que es un pueblo hermano y especialmente a los colombianos que aquí viven", puntualizó.



Al ser preguntado sobre los nuevos ataques verbales lanzados en contra suya, Uribe dijo este miércoles, poco antes del discurso de Chávez, que los jefes de Estado deben respetar primero al pueblo que representan.



"Los jefes de Estado tienen que pensar no en sus propias rabias, no en sus propias vanidades, sino en la necesidad de respetar primero al pueblo que se representa", dijo Uribe a periodistas.



“Legitimador de terroristas”



"Nosotros necesitamos una mediación contra el terrorismo y no legitimadores del terrorismo", dijo Uribe en esa ocasión para explicar su decisión de excluir a Chávez de la búsqueda del canje humanitario.



"No se puede maltratar al continente e incendiarlo como usted lo hace hablando de imperialismos, cuando usted, basado en su presupuesto, quiere montar un imperio", agregó el mandatario colombiano.



En la más reciente andanada de Chávez contra Uribe, el venezolano lo acusó de ser un "triste peón del Imperio (Estados Unidos)".



Congresistas colombianos aliados y opositores de Uribe lanzaron fuertes críticas a Chávez, por sus ataques a su par colombiano, e invitaron a los venezolanos a votar 'No' en un referendo sobre una reforma constitucional que éste impulsa.



"Alertamos al pueblo venezolano que el domingo va a votar un referendo, a que contundentemente le exprese 'No' a un proyecto expansionista, que atenta contra la propiedad privada, la democracia participativa y la economía", aseguró el senador José Darío Salazar, del partido Conservador, aliado al gobierno.