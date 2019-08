Gigantesca marcha del NO en Caracas

Decenas de miles de opositores llenaron este jueves de punta a punta la céntrica Avenida Bolívar de Caracas contra la reforma socialista a la Constitución, que otorgaría nuevos poderes al presidente Hugo Chávez y que será sometida a un referendo el domingo.



"¡Se la llenamos, sin autobuses!", clamaba una y otra vez la multitud que marchó festiva y sin incidentes, con predominio juvenil.



Los acarreados

El grito sincopado aludía al desafío lanzado al oficialismo, que el viernes medirá fuerzas en el mismo escenario de casi cuatro kilómetros. La oposición denuncia que lo hará aplicando toda la fuerza del Estado en "acarreos".



El líder estudiantil Freddy Guevara dijo a la multitud que confiaba en la autoridad electoral, "y en que el pueblo venezolano defenderá su voto". Yon Goicoechea, otro líder juvenil, celebró que "en esta tarima hay una mezcla entre pasado, presente y futuro", aludiendo a la multicolor coalición opositora.



Jóvenes que cantaban el "¿Por qué no te callas?", a ritmo de paso doble, en recuerdo del altercado de Chávez con el rey de España, llegaron desde cuatro puntos a la avenida más grande en el centro de Caracas, con ocho carriles.



La marcha por el No es impulsada por el movimiento estudiantil que surgió en mayo --cuando el gobierno negó renovar la licencia al canal opositor RCTV--, y por todos los partidos políticos de oposición, que por primera vez desde 2005 suman a los abstencionistas. La marcha contrastó con las advertencias del gobierno de supuestos planes de violencia y desestabilización, e incluso denuncias de planes para un magnicidio.



Leopoldo López, Alcalde de Chacao, integrante del partido Un Nuevo Tiempo (UNT), y líder del bloque por el 'No', dijo a corresponsales extranjeros que "la violencia sólo favorece al gobierno, es contraproducente, porque la meta del bloque por el 'No' es la participación masiva y pacífica".



Vaticinios ajustados

Los últimos sondeos vaticinan un resultado ajustado entre el 'Sí' y el 'No', en la primera ocasión que Chávez encara una elección en la que su proyecto no llega como claro favorito. Tres sondeos que acertaron en predecir el triunfo de Chávez en la elección presidencial en diciembre de 2006, esta vez dan ventaja al bloque por el 'No', dijo López.



Sin embargo, una encuestadora que ha trabajado para el gobierno y que también acertó hace un año, da el triunfo al 'Sí'. Una participación elevada produciría el triunfo del 'No', afirmaron los líderes del bloque opositor.



"Votaré por primera vez este domingo", dice Roxana Márquez, 18 años, quien debutará votando contra Chávez, en el gobierno desde que ella tenía 10 años.



"Me opongo a la reforma porque estoy harto de que todo el que piensa diferente sea tildado de traidor o agente de la CIA, y de que el gobierno estimule el resentimiento social y la división", dijo el abogado Miguel Fría.



A sus 71 años, Maruja Zamora de Grossman, dice a la AFP: "Sigo marchando contra Chávez para dejarle un país mejor a mis ocho hijos, 23 nietos y un bisnieto", mientras porta un cartel con la leyenda "Así NO".



“Esta vez sí podemos”



Hija de un líder estudiantil que combatió en 1928 contra el dictador Juan Vicente Gómez, la anciana reparte con tres de sus hijas postales de la virgen de Schöenstatt, emblema de un movimiento apostólico fundado en la Alemania de sus ancestros. "Esta vez sí podemos", dice esperanzada.



La elección es "una contienda asimétrica contra el Estado que despliega toda fuerza y su maquinaria, en una campaña marcada por el ventajismo", dijo López a los corresponsales.



La nueva Constitución le permitiría a Chávez la reelección sin límite de veces cada siete años, la creación de una economía socialista y la constitución del poder popular basado en comunidades, dirigidas desde el Ejecutivo. Un triunfo del 'Sí' implicaría que el lunes "Venezuela amanecería bajo un régimen socialista autoritario, con el poder concentrado en manos de un solo hombre" del país.



Stalin González, líder estudiantil de la Universidad Central de Venezuela, dijo a corresponsales: "No conocemos otra cosa (que la era chavista) y la ilusión es tener un país diferente".