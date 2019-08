Chávez expulsará periodistas si desconocen triunfo del "sí"

30 Noviembre 2007 |

4:06 p.m. |

EFE

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, dijo el viernes que cerrará canales de televisión, expulsará periodistas y parará la exportación de petróleo a Estados Unidos, si el triunfo electoral que prevé cosechar el domingo no es reconocido y se crea el caos en el país.



"Se los juro por Dios y por mi madre que no se los vamos a permitir", subrayó en el discurso de cierre de la campaña a favor del "sí" a las reformas constitucionales que promueve y que pronunció ante decenas de miles de sus partidarios concentrados en una amplia avenida del centro de Caracas.



El gobernante repitió, una vez más, su denuncia de los últimos días sobre "planes imperialistas y de sus lacayos de la oligarquía criolla", uno de los cuales atribuyó a la CIA de Estados Unidos y denominó "Operación Tenaza", para crear hechos de violencia.



Ni una gota de petróleo a EEUU



"Si el domingo gana el 'sí' (a la reforma constitucional que promueve), como todo lo indica, y la oligarquía (...) llega a desatar la violencia con el cuentico de un fraude (...), ministro (de Energía Rafael) Ramírez, el mismo día lunes, ordene usted que se detengan los envíos de petróleo a Estados Unidos", dijo.



"¡Ni una gota de petróleo a EEUU!", en ese caso, reiteró y también ordenó a los militares que a partir de esta misma noche pongan "en marcha los planes especiales de protección" y tomen de inmediato los campos petroleros, junto a los trabajadores.



Chávez destacó que opositores radicales a su Gobierno "están haciendo llamados a los militares para generar violencia" e incluso intentan perpetrar "un golpe de Estado" y un magnicidio en su contra, extremos que atribuyó a planes que comenzarían por "sabotear la energía eléctrica, la industria petrolera y la distribución de alimentos".



Amenazas de guerra



"Juro por Dios y por mi madre que si tengo que tomar un fusil de nuevo para defender la patria, lo tomaré de nuevo; no me importa nada", añadió e insistió en que todos esos planes han sido preparados por el Gobierno de su homólogo de EEUU, George W. Bush.



Tras sostener que el voto del domingo al "sí" será a su favor y el "no" a favor de Bush, "de Venezuela o del imperio más poderoso que ha existido en este planeta a lo largo de la historia al que en realidad estamos enfrentados", según dijo, también reveló que conoce que algunos medios de televisión participarían en esos supuestos planes.



Reiteró acciones legales contra CNN



Nombró específicamente a la emisora privada caraqueña Globovisión y a la estadounidense CNN, contra la cual reiteró que iniciará una acción legal por "incitación al magnicidio", luego de que pusiera en pantalla esta semana una imagen suya con el titular "¿quién lo mató?", lo que la emisora estadounidense atribuyó a un error.



"Si algún canal internacional, oigan bien los de CNN; si algún canal internacional viene aquí a prestarse a una operación del imperialismo contra Venezuela, sus corresponsales serán echados del país. Escúchenlo bien señores de CNN, solo se los estoy advirtiendo", agregó alentado con la consigna "El pueblo unido jamás será vencido" de sus seguidores.



Sobre Globovisión, dijo tener "la información" de que hacia el mediodía del domingo difundirá resultados de la jornada electoral, violentando normas que lo prohíben hasta que primero exista información oficial de los escrutinios.



"Si lo hacen, violando la ley, se los advierto de una vez, serán sacados del aire de inmediato, solo se lo estoy advirtiendo (...), lo mismo a cualquier otro canal que viole la ley", remarcó.



Además de los medios de comunicación, denunció que dirigentes políticos opositores también "mienten" y aseguran que las encuestas "manifiestan que hay prácticamente un empate".



"La verdad es que las encuestas serias dan como la diferencia más pequeña no menos de 10 ó 15 puntos, que son varios millones de votos", a favor del "sí" a su proyecto de reforma constitucional, "y otras hasta más de 20 puntos" siempre a su favor, aseguró.



Por ello, pidió "que el mundo no crea que estamos empatando o que el 'no' está ganando", porque ello apunta a convertirse en "el primer paso de la 'Operación Tenazas', así llamada por la CIA, pero yo les tengo la contratenaza, así que ni se les ocurra, porque se van a arrepentir", advirtió.