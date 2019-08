Oposición venezolana pide a sus seguidores presenciar escrutinios

02 Diciembre 2007 |

4:31 p.m. |

AFP



La oposición venezolana, que apoya el No en el referéndum de este domingo sobre una reforma constitucional de corte socialista que aumentaría los poderes presidenciales, hizo un llamado a sus seguidores a permanecer en los centros de votación hasta que concluya el escrutinio.



"La jornada electoral no ha concluido, llamamos a que vayan a los centros de votación y certifiquen los actos de totalización (de votos) y las auditorías", dijo Alfonso Marquina, del partido socialdemócrata Un Nuevo Tiempo, en una comparecencia televisiva.



"Invitamos al pueblo para que siga en el ejercicio democrático que evidenciamos durante jornada, exigimos al Plan República (militares que custodian los centros electorales) a que siga garantizando el orden, la paz y la tranquilidad para que esta jornada concluya para satisfacción de todos los venezolanos", agregó.



En su alocución, Marquina recordó que "las auditorías son actos públicos. Todos los ciudadanos tienen derecho a presenciarlas con la sola limitación del espacio físico".



El dirigente opositor indicó que no darán proyecciones propias hasta que el Consejo Nacional Electoral emita el primer boletín oficial de resultados parciales.



Está prevista la auditoría en caliente de 54% de las cajas con los comprobantes del voto electrónico.



Las encuestas de las semanas recientes auguraban un resultado muy parejo entre el Sí y el No.



La reforma constitucional propuesta por el presidente Hugo Chávez plantea su reelección ilimitada, amplía los poderes del Ejecutivo y propone la implantación de un sistema socialista.