Occidente pide investigar denuncias de fraude en elecciones rusas

El presidente ruso, Vladimir Putin, saludó este lunes la victoria aplastante de su partido en las legislativas del domingo como un signo de la voluntad de estabilidad del electorado mientras los gobiernos occidentales le pedían que investigue las acusaciones de fraude.



"Es un buen ejemplo de estabilidad política", dijo Putin a la prensa tras visitar un centro de investigación en las afueras de Moscú.



"Este sentido de la responsabilidad de nuestros ciudadanos es la indicación más importante de que nuestro país se está fortaleciendo, no sólo económica y socialmente, sino también políticamente", agregó.



Con el 98% de las papeletas escrutadas, el partido Rusia Unida de Putin obtenía 64,1% de los votos, lo que le otorga una mayoría de más de dos tercios de los escaños en la Duma (cámara de Diputados), anunció la Comisión Electoral Central (CEC).



El Partido Comunista llegaba en un distante segundo puesto, con 11,6%, mientras que otros dos partidos favorables al Kremlin --el ultranacionalista LDPR y el de centro-izquierda Una Rusia Justa-- tenían 8,2% y 7,8% respectivamente.



Los comunistas, así como los partidos liberales que no lograron superar el tope del 7% mínimo para ocupar bancas en el parlamento, dijeron que se trataba de una de las votaciones más deshonestas en la historia rusa y anunciaron protestas.



"Protestamos contra los resultados falseados de las elecciones", dijo Yevgeny Kopyshev, de 68 años, un general retirado, en una manifestación del Partido Comunista en el centro de Moscú a la que acudieron decenas de personas.



En San Petersburgo, la policía detuvo a 11 personas que habían participado en una manifestación no autorizada, según las autoridades, y en la que tuvo lugar "un funeral por la democracia".



OTAN manifiesta inquietud

Los gobiernos occidentales dieron crédito a las críticas y Estados Unidos pidió una investigación exhaustiva, mientras el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Hoop Scheffer, expresaba su "inquietud" por el estado de las libertades en Rusia.



"Hubo acusaciones de violaciones electorales, y hemos instado a los rusos a investigarlas", dijo la portavoz de la Casa Blanca, Dana Perino, quien recordó que Bush ya había expresado su "preocupación" antes de las elecciones.



Putin replicó que los resultados son un reflejo del deseo de continuidad.



"Está claro que los rusos nunca van a permitir que su país tome el camino destructivo que tomaron ciertos países del antiguo espacio soviético", dijo Putin, refiriéndose a las revueltas democráticas de Georgia, Kyrgyzstan y Ucrania.



Según el Kremlin, el presidente francés Nicolas Sarkozy felicitó "calurosamente" a Putin por la victoria, aunque el canciller francés, Bernard Kouchner, reclamó a Rusia que "esclarezca" las denuncias de fraude.



En cambio, Alemania dijo que "no había duda" de que las elecciones no fueron ni libres ni justas, mientras Londres pedía a la Comisión Electoral Central que investigue "urgentemente" las reclamaciones de la oposición.



El primer ministro italiano, Romano Prodi, hizo un llamamiento a Moscú para que "aclare" los resultados, y Varsovia también hizo pública su preocupación.



Las elecciones se hicieron sin la vigilancia del equipo de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), que canceló su misión el mes pasado debido a la falta de cooperación rusa.



El jefe de la misión de observación de la asamblea parlamentaria de la OSCE criticó los comicios, señalando que estuvieron lejos de responder a los "criterios" de la organización.



"Estas elecciones no respondieron a numerosos compromisos y criterios que nosotros tenemos en la OSCE y en el Consejo de Europa", declaró Göran Lennmarker, presidente de la Asamblea Parlamentaria de la OSCE, durante una conferencia de prensa en Moscú.



"La fusión del Estado y de un partido político es un abuso de poder y una violación evidente de los criterios internacionales", agregó Lennmarker.



Putin y la mayoría de los gobernadores regionales encabezaron las listas de Rusia Unida contribuyendo a la aplastante victoria, aunque el presidente no puede ocupar un escaño en la Duma.