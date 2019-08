Calderón descarta "juicios sumarios" contra Fox

MÉXICO |

| 03 Diciembre 2007 |

3:21 p.m. |

EFE



El presidente de México, Felipe Calderón, dijo hoy que en el proceso abierto contra el ex mandatario Vicente Fox por un supuesto enriquecimiento ilícito se aplicará la ley sin excepciones, pero no habrá "juicios sumarios" para "satisfacción de revanchas políticas".



"En mi gobierno la ley se aplicará parejo para todos y sin distingos, sin privilegios ni juicios sumarios", afirmó el mandatario mexicano en una rueda de prensa con medios de comunicación locales.



En septiembre pasado, el senador Ricardo Monreal, del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), presentó ante la fiscalía federal una denuncia penal en contra de Fox (2000-2006) por el delito de enriquecimiento ilícito.



Calderón afirmó que con Fox mantiene "eventualmente diálogo" para "abordar los temas que son de interés para el país" y añadió que será respetuoso tanto de "él y de otros presidentes como de todos los mexicanos".



No obstante, precisó que no habrá excepciones "en la aplicación de la ley y la justicia pero tampoco juicios sumarios para satisfacción de revanchas políticas o de cualquier otra índole".



Además de la investigación de la fiscalía, la Cámara de Diputados creó en octubre una comisión legislativa para investigar el presunto enriquecimiento ilícito.



Asimismo, varios diputados del PRD solicitaron en noviembre al Congreso mexicano un juicio político en contra de Fox para determinar si cometió delitos electorales y malversación de fondos.



Las investigaciones sobre el ex presidente Fox comenzaron después de que en octubre pasado se publicasen en una revista del corazón fotografías del ex mandatario y su esposa Marta Sahagún en su lujoso rancho del estado central de Guanajuato, aparentemente remozado.



Tras el escándalo comenzaron a aparecer nuevas críticas a Fox y denuncias de que empresarios fueron presionados para dar regalos a la pareja presidencial, aunque el ex mandatario sostiene que su patrimonio es lícito y transparente.



Hasta el momento no ha sido probada ninguna de las acusaciones contra el ex gobernante.